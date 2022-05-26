لازم تجربيها.. الجبنة القريشي علي أصولها في البيت بدون منفحة بكيلو لبن عملت 2 كيلو جبنة أحلي من الجاهز

طريقة عمل الجبنة القريش بدون منفحه كيلو حليب ،لاغنى عن وجود الجبنة القريش في المنزل، لأنها يتم وضعها بجانب جميع الوجبات، لأنها خفيفة على المعدة، كما أنها مفيدة جدا للجسم، لأنها تحتوي على نسبة كالسيوم عالية، كما أنها تناسب جميع الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، حيث ارتفع سعرها في جميع الأسواق، وأصبحت غير متوفرة أيضا، ولكن نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل بدون استخدام منفحة فقط كيلو حليب فقط، ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.

مكونات تحضير الجبنة القريش في المنزل بكل سهولة

لكي نوفر لكِ سيدتي البحث في جميع الأسواق عن جبنة قريش، بالإضافة إلى أنها مضمونة مائة في المائة، ومكوناتها صحية ومفيدة، مع العلم أن مكوناتها بسيطة بالإضافة إلى أنها لا تستغرق وقت في التحضير، وتتلخص المكونات في:

أي كمية من اللبن الجاموسي، على سبيل المثال 2 كيلو.

القليل من الملح.

حصيرة مخصصة للجبنة.

طريقة تحضير الجبنة القريش في المنزل بدون وضع منفحه

لا يوجد شئ أفضل من الطعام الذي يتم تحضيره في المنزل، وعلى وجه الخصوص منتجات الألبان، لأنها تحتاج إلى جودة عالية من النظافة والجودة، ولاحظنا في الفترة السابقة وجود الكثير من عمليات الغش الموجودة بين البائعين الجائلين في جميع الأسواق، ولذلك بحثت الكثير من النساء لمعرفة طريقة تحضير الجبنة في البيت، وإليكم خطوات التحضير: