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عمر شويل - جدة طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وحمايتها من التكسير وتبييض الأظافر الصفراء بخلطات طبيعية للحصول على أظافر طويلة وقوية وشكلها صحي ان الأظافر البيضاء والطويلة تجعل يديكي أجمل ولها شكل أنوثي أكثر فاليكي خلطات لتطويل الأظافر وتقويتها وعادات لحماية الأظافر من التكسير كما تتعرّض الأظافر، خاصة خلال فصل الصيف، إلى الكثير من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى هشاشتها وتضعفها. وبالتالي ينبغي عليك العناية بها بشكل دائم من خلال مدّها بالفيتامينات التي تساعد في تعزيز متانتها وتمنحها مظهراً صحياً ولامعاً. إليكي هذه المقالة عن طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وحمايتها بلخطات طبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل وتطبيقها بشكل منتظم للحصول على أظافر قوية وجذابة.

طريقة تطويل الأظافر وتقويتها

قبل أن نخبركم عنطريقة تطويل الأظافر فيوجد عادات خاطئة تجعل أظافرك ضعيفة قابلة للكسر ولونها صفراء وهي :

طلاء الأظافر.

مزيل طلاء الأظافر به الأسيتون.

قلة الترطيب اليد والأظافر.

إزالة جلد ما حول الأظافر.

عدم الحصول على التغذية السليمة.

استخدام الأظافر كأداة.

عدم تطبيق وواقي الشمس.

تعرض للمياه لفتره طويلة.

مزيل طلاء الأظافر به الأسيتون.

خلطة لتطويل الأظافر بالليمون وزيت الزيتون

عليكي فرك أظافرك بنصف حبة ليمون لتبييض الأظافر وحمايتها من التكسير وتركها لمدة 5 دقائق وغسلها بالماء.

ووضع كمية قليلة من زيت الزيتون على الأظافر لترطيبها وتقويتها.

خلطة معجون الأسنان لتنظيف الأظافر:

ضعي كمية من معجون الأسنان في ماء دفاء وفرك الأظافر فيها لمدة 5 دقائق .

ثم ترطيب الأظافر جيداً بزيت جوزهند أو زيت زيتون.

زيت خروع لتقوية الأظافر

يعمل زيت الخروع في تقوية الأظافر ويساهم في علاج الفطريات التي يمكن أن تتواجد على أظافر القدمين أو اليدين لهذا تعد من الحلول الفعالة في علاج الفطريات والمشاكل التي تسبب حدوث ضعف أو تكسر للأظافر ولتطبيق زيت الخروع اتبعي هذه الطريقة.

امزجي ٥ قطرات من زيت النعناع مع ٥ قطرات من زيت الخروع مع تسخينهم جيدًا في الميكرويف.

يتم تطبيق الخليط على الأظافر لمدة ١٠ دقائق ثم تغسل جيدًا بالماء.

صفار البيض والحليب لتطويل الأظافر

فالبيض والحليب يحتويان على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعدك في علاج تكسير الأظافر والضعف، فاليك خلطة لتطويل الأظافر:

قومي بمزج صفار بيضة واحدة مع ٤/١ كوب حليب.

ثم انقعي الأظافر في هذا الخليط لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل جيدًا بالماء.

ومع تكرار هذه الوصفة سوف تحصلين على أظافر قوية في أسرع وقت.

تقوية الأظافر بزيت شجرة الشاي وفيتامين E

يعد زيت شجرة الشاي من أفضل الحلول التي يمكنك اللجوء إليها لعلاج أصفرار وضعف الأظافر، للحصول على أظافر طويلة وقوية بطريقة سهلة عليكي بطريقة تطويل الأظفار بزيت شجرة الشاي