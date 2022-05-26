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يعد الباذنجان المخلل من أكثر الأكلات التي تحظى بإقبال شديد من قبل الجمهور، فلا تجد أي سفرة تخلو من وجود الباذنجان المخلل، حيث يتميز بطعمه اللذيذ سواء الباذنجان نفسه أو الحشوة التي بداخله، وتتعدد الطرق التي يتم به عمل الباذنجان المخلل، فإما يكون الباذنجان مسلوقاً أو مقلياً، كذلك تتعدد الوصفات التي يتم بها عمل الحشوات بداخله. مكونات عمل الباذنجان المخلل في البيت 4 حبات من الباذنجان العروس كبيرة الحجم (كيلو واحد).

½ كوب من الخل الأبيض.

¼ كيلو من الفلفل الأخضر.

ملعقتيمن الملح.

6 فصوص من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الأحمر.

حزمة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

عصير 2 ليمونة.

كوبان من زيت الزيتون أو أي نوع زيت حسب الرغبة. طريقة تحضير الباذنجان المخلل قومي بغسل حبات الباذنجان، ثم تقشيره، وتقطيعه إلى شرائح طولية.

ضعي شرائح الباذنجان في مصفاة، ثم أضيفي مقدار بسيط من الملح (ملعقة أو ملعقتين)، حتى يتشرب الملح كمية الماء الزائدة في الباذنجان، ثم اتركيه لمدة (30 دقيقة).

قومي بوضع الباذنجان في إناء به كمية مناسبة من الماء على النار، ثم أضيفي نصف كمية الخل الأبيض (1/4 كوب)، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

ثم ارفعي الباذنجان من على النار، واتركيه حتى يبرد تماماً.

قومي بتقطيع حزمة البقدونس، ثم ضعيها في وعاء كبير الحجم، وأضيفي لها الفلفل الأحمر بعد تقطيعه إلى شرائح طولية.

أضيفي مقدار الملح والفلفل الأسود إلى الوعاء، ثم ضيفي زيت الزيتون، وباقي كمية الخل الأبيض وعصير الليمون.

قومي بعصر الباذنجان، واستخدمي الماء الناتج منه في إضافته إلى حشوة الباذنجان.

امزجي جميع تلك المكونات بعناية، ثم قومي بتوزيعها على برطمانات متوسطة الحجم، مع ترك مسافة بسيطة قبل نهاية كل برطمان.

قومي بتوزيع كمية الباذنجان على البرطمانات، ثم أضيفي كمية أخرى من زيت الزيتون، بحيث تغمر شرائح الباذنجان بالكامل.

قومي بتغطية البرطمانات بإحكام،ثم انقليها في الثلاجة، واتركيها لمدة 24 ساعة، وبذلك تصبح جاهزة للأكل.

تكون مدة صلاحية الباذنجان حوالي من 7-10 أيام، ولكن يفضل تناوله قبل انقضاء تلك المدة حتى يظل محتفظاً بطعمه. عمر شويل - جدة بأسرار محلات الطورشي.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة ولون الميه بطعم احلي من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار محلات الطورشي.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة ولون الميه بطعم احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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