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يعتبر بسكويت العشر دقائق من المؤكلات المفضلة لدى الأطفال ومن أشهى وأطعم أنواع البسكويت ويفضلها الكبار والصغار، وهى من أهم الأشياء التى لابد من وجودها فى البيت والطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة فى كل بيت للست الشاطرة، وبسكويت العشر دقائق مش بيأخذ وقت ولا جهد ومكوناته سهلة وبسيطة وفعلاً بيأخد عشرة دقائق فقط، وبيعمل كمية كبيرة من البسكويت وبيكون جميل ومقرمش، ويمكن تناوله مع كوب من الشاى الساخن، أو كوب من القهوة للذيذة، وهيطلبوه الأولاد منك على طول يلا بينا نعرف المكونات والطريقة وننفذه بالفعل ونفرح أولادنا بيه. مقادير بسكويت العشر دقائق. كوب ونصف الكوب من الدقيق متعدد الأستخدامات، أو دقيق مخصص للبسكويت والكيك. نصف كوب السكر الأبيض البودرة. نصف كوب من الزيت النباتي. عدد بيضة دجاج واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة ملح. لنصف العجين الأخرى نحتاج. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقتان كبيرتان من الحليب لتذويب الكاكاو الخام. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق. نضع البيضة والفانيليا والسكر الأبيض فى الخلاط الكهربائي ونقوم بخلطهم جيداً ثم يتم وضع الزيت النباتي ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط أبيض كريمي. نقوم بنخل الدقيق والبيكينج بودر والملح ونضع المكونات فى بولة كبيرة، ونقوم بتقليب المكونات الجافة جيداً. يتم صب المكونات السائلة على المكونات الجافة ونقوم بتقلبهم حتى يصبح لدينا عجينة ذات قوام متماسك. نقوم بتقسيم العجين الي نصفين، ونأخذ نصف من العجين يضاف الية ملعقة من الكاكاو الخام وملعقتان من الحليب يذوب مع بعض ثم يضاف إلى العجين ليصبح بالشيكولاتة. نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغير أو حسب الشكل المناسب لحضراتكم ويمكن تشكيله بالقطاعات الجاهزة. عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق السريع بمكونات بسيطة من المطبخ مش هيكلفك حاجة - ثقفني

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