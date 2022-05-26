مكون أوصى بيه النبي لتكثيف الشعر وسد الفراغات وعلاج التساقط والشيب

يعتبر تساقط الشعر من الأمور المزعجة لدى كثير من الأشخاص والتي تسعى جاهدة للبحث عن وصفات تعمل على تكثيف الشعر وملء الفراغات وإطالته وسوف نعرض في هذا المقال النبات الطبيعي الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وغنية بالمعادن والمواد التي تغذي الشعر وتساعد على إنباته من جديد وتطويل الشعر كما تعتبر مهمة أيضًا للرجال كما يمكن استخدامها للأطفال من سن 5 سنين فيما فوق كما يعتبر تلك المكون مضاد حيوي للشعر فيساعد في التخلص أيضًا من جراثيم الشعر كما سنتناول ذلك.

وصفة طبيعية تساعد في تطويل الشعر

أهم تلك الوصفات والمكونات هو نبات السدر يعمل نبات السدر على تطويل الشعر بصورة رائعة جدًا تعمل على تحديث النمو بصورة سريعة طريقة تجهيز نبات السدر لتطويل الشعر:

نحضر أربع معالق من نبات السدر نضيف إليه نصف كوب من جوز الهند .

نضعه في برطمان ونتركه في مكان مظلم لمدة أسبوعين بعد مرور أسبوعين نقوم بتصفية الخليط ونستخدمه على الشعر قبل الاستحمام يعني حوالي 3 مرات في الأسبوع.

نضع نبات السدر على فروة الرأس لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بغسله جيدًا ويجب ترطيب الشعر جيدًا بعد وضعه حيث أن وضع نبات السدر قد يجفف الشعر قليلًا لذلك يجب ترطيبه.

فوائد نبات السدر على الشعر

يقوي نبات السدر الشعر ويساعد على تكثيفه بصورة ملحوظة.

يعطي نعومة ولمعان للشعر.

يساعد نبات السدر في التخلص من الصلع المبكر ويقوي الشعرة الواحدة.

يساعد في التخلص من قشرة الشعر وإنبات الشعر الذي يوجد في مقدمة الرأس.

يساعد في حماية الشعر من وجود الحشرات حيث يعتبر من النباتات المضادة للأكسدة والجراثيم.

يجب الحرص على وصع نبات السدرة في الشعر فله فوائده لا تعد ولا تحصى.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مجموعة متنوعة من الفيتامينات التي تعيد الحموضة المناسبة للشعر وتزيل الجلد الميت من بصيلات الشعر وتحفز نمو الشعر الجديد.

الطريقة هي:

طريقة التحضير: