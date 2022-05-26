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تعتبر كيك الشوكلاتة من أشهى وأحلى الحلويات التى ممكن تقديمها للأطفال والكبار والضيوف، وتعتبر من أسهل الواصفات التى تصنع فى دقائق معدودة، وتعتبر الكيك بالشيكولاتة من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية وخاصةً للأطفال حيث تحتوى على البيض والحليب الذى يمد الجسم بالكالسيوم والطاقة التى يحتاجها الأطفال، وتحتوي أيضاً على الشيكولاتة التى تشعرنا بالسعادة و الفرحة، ومكوناتها متوفرة فى مطبخ كل ست بيت شاطرة وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل. مكونات كيكة الشكولاتة المفضلة لدى الجميع كوب وربع الكوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات أو الدقيق المخصص للكيك والمعجنات. نصف كوب من اللبن الفاتر كامل الدسم. ربع كوب من الكاكاو الخام. نصف كوب من الزيت النباتي. عدد 2 بيضة دجاج بدرجة حرارة الغرفة. كوب وربع الكوب من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. ملعقة صغيرة بيكينج بودر. رشة ملح صغيرة. مكونات صوص الشيكولاتة. نصف كوب كاكاو خام منخول. كوب حليب كامل الدسم دافئ. نصف كوب سكر بودرة منخول. نصف كوب زيت نباتي. طريقة عمل الكيك بالشيكولاتة. نقوم بوضع البيض بدرجة حرارة الغرفة والفانيليا والسكر فى الخلاط الكهربائي ويتم ضربة حتى يصبح لون المكونات أبيض كريمي. نقوم بوضع الزيت تدريجياً كسرسوب رفيع على المكونات حتى تتجانس مع بعض، ثم يتم وضع الحليب سرسوب رفيع على المكونات مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. نقوم بنخل المكونات الجافة من الدقيق متعدد الأسخدام والبيكينج بودر والملح والكاكاو الخام نقلبهم حتى يتم التجانس بين المكونات مع بعض جيداً. نقوم بصب المكونات السائلة على المواد الجافة ونقلب الخليط من تحت لفوق حتى يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً ويختفي الدقيق تماماً. نقوم بدهن صينية مقاس 26 بمادة دهنية ورشة دقيق ثم نصب الخليط داخل الصينية. يتم إدخال الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم النضج. يتم إخراح الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد قبل وضع الصوص عليها. عمر شويل - جدة كيكة الشيكولاتة الخطيرة بالصوص السايح بمكونات بسيطة وخطوات ولا أسهل - ثقفني

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