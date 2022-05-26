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البطاطس المقلية، يسعى الكثير من الأشخاص في وقتنا الحالي عن كل أنواع الأغذية الصحية التي لا تضر بصحتهم وفي ذات الوقت تشعرهم بالشبع وبأقل التكاليف الممكنة، حيث تعد البطاطس من أكثر أنواع الغذاء المفضلة لدى غالبية الأطفال، ولهذا السبب نقدم لكي سيدتي بعض الطرق والوسائل التي تمكنك من عمل البطاطس المقلية أو المحمرة بدون أن تمتص كميات كبيرة من الزيت، وتكون شهية ولذيذة في الوقت نفسه. مكونات قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت 3 حبات من البطاطس (أو حسب عدد أفراد أسرتك)

ملعقتين من الخل الأبيض

زيت للقلي طريقة التحضير قشري حبات البطاطس جيداً، وقومي بتقطيعها على شكل أصابع متوسطة السمك.

ضعي أصابع البطاطس في وعاء به كمية لا بأس بها من الماء (بحيث يغطي مقدار الماء البطاطس).

قومي بوضع الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي تماماً، واتركي البطاطس تغلي في الماء لمدة 4 دقائق

ثم أضيفي مقدار الخل الأبيض إلى الخليط، واتركيه يغلي لمدة حوالي دقيقتين.

ارفعي البطاطس من على النار، وتأكدي من تصفيتها جيداً من الماء المغلي.

سخني طاسة بها كمية وفيرة من زيت التحمير على درجة حرارة متوسطة حتى يصل لدرجة التسخين المطلوبة أو درجة الغليان تفادياً لأن تشرب البطاطس كميات كبيرة من الزيت.

ضعي شرائح البطاطس في الزيت برفق، وقومي بتغطيها أثناء عملية القلي، واتركيها بالطاسة إلى أن تصبح ذهبية اللون بدون أن تحمر بشكل كامل، ثم ارفعيها من على النار.

ارفعي البطاطس وضعيها في وعاء به مناشف ورقية حتى تتأكدي من امتصاصها للزيت بشكل كبير.

خزني البطاطس بداخل الفريزر، واتركيها حتى تبرد تماماً، ثم قومي بقليها مرة أخرى بنفس الكيفية قبل تناولها مباشرةً. طريقة أخري لقلي البطاطس بدون امتصاص الزيت كمية من الماء يكفي لتسوية البطاطس

عدد من حبات البطاطس طريقة التحضير قومي بوضع أصابع البطاطس بعد غسلها وتقشيرها وتقطيعها بوعاء به ماء.

ضعي الوعاء على النار حتى يصل لدرجة الغليان، ثم قومي برفع البطاطس.

ضعي البطاطس في طاسة على نار هادئة بدون إضافة أي زيت ودعيها حتى تستوي بشكل كامل. عمر شويل - جدة مكون سري ضعيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا - ثقفني

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