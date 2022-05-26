طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بكل تكاتها وتفاصيلها خطوة بخطوة

طريقة عمل عجينة البيتزا ترجع الأصول الخاصة بالبيتزا إلى أصول ايطالية، حيث أنها تعد واحدة من الأكلات الإيطالية الشهية والمميزة للغاية، حيث يتواجد الكثير من الأنواع والمطعم المختلفة من البيتزا، وكل نوع له مذاق خاص ومختلف، لذا نجد العديد يبحث عن الطريقة الصحيحة الخاصة بعجينة البيتزا، ونحن بدورنا سوف نوضح لكم أهم هذه الخطوات.

مكونات عجينة البيتزا

إليكم أهم المكونات الخاصة بالبيتزا:

1 – إحضار عدد أربعة أكواب من الدقيق المنخول.

2 – احضار مقدار من الزيت حوالي نصف كوب.

3 -احضار مقدار ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

4 -احضار نصف ملعقة من السكر.

5 -رشة ملح صغيرة.

6 -مقدار من الماء الدافيء حوالي كوب ونصف.

7 – إحضار 2 ملعقة ذات حجم كبير من اللبن.

طريقة عمل عجينة البيتزا

سوف نقوم بشرح تفصيلي لطريقة صنع العجينة الخاصة بالبيتزا، وأبرز هذه الخطوات:-

حيث أنه لا بد من القيام بوضع المكونات الجافة نع بعضها البعض وخلطهم جيدا، وذلك من خلال وضع الدقيق والسكر والملح والخميرة داخل إناء كبير.

كما أنه تحتاج إلى القيام بمزج هذه المكونات بشكل جيد.

وفيما بعد قومي بإضافة الزيت ومن ثم الماء، وبعد ذلك الحليب الى المكونات الجافة.

كما أنه لا بد من استخدام العجان أو عن طريق المضرب اليدوي وقومي بخلط العجينة جيدا.

والخطوة التالية هي عليكي القيام بترك العجينة حوالي ساعتين وأكثر في مكان دافئ لكي تكون على أتم الاستعداد لتقطيعها.

باتباع هذه الخطوات البسيطة سوف تتمكن من صنع عجينة البيتزا بكل سهولة ويسر، وبمكونات متوافرة في المنزل.

انواع البيتزا

سوف نقدم اليكم أهم الأنواع الشهيرة من البيتزا، والتي تمتاز بطعمها الشهي، وسهولة تحضيرها وأبرز هذه الأطعمة والانواع:-