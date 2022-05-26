هذه العلامة تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك وهو فيتامين الحياة احذروا نقصه في أجسامكم

نقص أي نوع من الفيتامينات في الجسم يتسبب بمشاكل عديدة للجسم في مختلف أنحاءه، وذلك بسبب اتصال كافة الأجزاء الحيوية بجسمك ببعضها البعض، حيث تعمل الفيتامينات عندما تدخل الجسم على إفراز العناصر التي يحتاج إليها جسمك، ولهذا فإن نقصانها قد يتسبب بحدوث خلل بالجسم، والذي يمكن ملاحظته من خلال ظهور بعض العلامات المختلفة التي يمكن أن تراها في جسمك أو تشعر بها حتى لو كانت غير مرئية، وأحد أهم الفيتامينات التي لا يجب الاستهانة بها أبدا هو فيتامين B12 ولهذا يجب معرفة أعراض نقصانه وأهميته.

علامات نقص فيتامين B12

تظهر بعض العلامات على جسمك عندما يشعر بالنقص في وجود فيتامين B12 ولهذا يجب ملاحظة تلك الأعراض والعلامات جيدا والعمل على إصلاح هذه الأمور.

أن تعاني من الأنيميا الحادة وفقر الدم، هي أبرز علامات نقص فيتامين بي 12 بجسمك.

خسارة وزنك بشكل مفاجئ وملحوظ.

الإحساس دائما بالتعب والإرهاق عند عمل أي مجهود مهما كان قليلا أو بسيطا.

حدوث تنميل في يديك أو قدميك، مع الإحساس بعد المقدرة على إنجاز المهمات.

ظهور الجلد شاحبا بلون يميل إلى الاصفرار في لون جسمك.

أحيانا يحدث تأثير على خلايا مخك وحدوث أعراض تخريف.

الإرهاق العام في جسمك وصحتك.

تساقط للشعر بشكل كبير وملحوظ.

عند إصابة المرأة الحامل بهذا النقس في فيتامين بي 12 قد يتسبب في فقدان الجنين.

طرق تحسين وزيادة فيتامين B12 بالجسم

العديد من الأطعمة والمأكولات تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات بمختلف أنواعها وأشكالها وفوائدها الصحية وإليكم بعض أنواع الطعام التي تمد جسمك على وجه الخصوص بفيتامين بي 12 وهي كالتالي: