سر نجاح كفتة الحاتي.. ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك

سر عمل كفتة الحاتي المشويه من غير ماتكش ولا تفك

لا يوجد ألذ من تناول ساندوتش كفتة الحاتي مع القليل من الطحينة، الجميع يعشق كفتة الحاتي لأنها تتميز برائحتها النفاذة وطعمه اللذيذ، ولذلك يذهب جميع الأسر لتناول وجبة الكفتة في المطاعم الكبرى، ولكن مع غلاء الأسعار تكاسل الجميع عن تناول الوجبات في المطاعم، وأصبحت جميع النساء بتحويل وجبات المطاعم إلى وجبات يتم تحضيرها في المنزل، ولكن للأسف الشديد معظم النساء لا تنجح في تحضير كفتة الحاتي مثل المحلات، ولكن نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم أسرار كفتة الحاتي التي تجعلها لا تفك ولا تكش، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة المزيد.

مكونات كفتة الحاتي في المنزل من غير ماتكش ولا تفك

لضمان جودة أي نوع طعام، يجب عليكِ سيدتي تحضيره في المنزل، لأن معظم الأشياء أصبحنا لا نثق في جودتها، وعلى وجه الخصوص الوجبات التي يتم تحضيرها باللحمة مثل الكفتة، واشتكى شخص ما بإصابته بتسمم في المعدة بعد تناول ساندوتش كفتة من الخارج، وهذا الأمر ازدادت نسبتهم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والآن سوف نقدم لكم مكونات كفتة الحاتي الخطيرة:

كيلو من اللحمة البناتي، ويجب فرمها أكثر من مرة لكي تصبح ناعمة.

يجب وضع القليل من الدهن على اللحمة عند فرمها.

بصلة كبيرة مبشورة ناعم جدا، ويتم عصر البصل لفصل الماء عن البصل.

عصير حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البقسماط.

قطعة فحم مشتعلة.

طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل