نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي
البكينج بودر من أسرع المواد التي تساعد في إزالة الطبقة الخارجية للكرشة بسرعة كبيرة، ونحن نتحدث عن تنظيف الكرشة، وأصبحت جميع النساء تتكاسل عن تحضير وجبة الكرشة في البيت، بسبب تنظيفها، لأنها بالفعل هي عملية صعبة، مع العلم أن الكرشة تحتوي على نسبة بروتين عالية جدا، ولكن للأسف الشديد هذه المعلومة لا يعرفها الكثير منا، ولكن بعد تجربة طريقة تنظيف الكرشة التي سوف نعرضها لكم الآن، لن تتوقفي عن شرائها إطلاقا، لمعرفة الطريقة السحرية والرائعة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
استخدام البيكنج بودر في تنظيف الكرشة
البيكنج بودر من المواد الآمنة على جميع أنواع الطعام، ولكن الآن نحن سوف نستخدمه في تنظيف الكرشة، وإليكم خطوات التحضير:
- يجب وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء مناسب على النار.
- نترك الماء حتى يتم الغليان.
- نضع ملعقة من البيكنج بودر في الماء.
- نضع الكرشة في الماء لمدة خمسة دقائق.
- يجب إخراج الكرشة ونضعها على الرخامة.
- يجب استخدام سكينة صغيرة، ويجب إزالة الطبقة الخضراء الموجودة على الكرشة.
- يجب تكرار هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية كلها.
- يجب تنظيف الكرشة بالماء الجاري، حتى نتخلص من الشوائب الموجودة عليها.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى نتأكد أن الكرشة أصبحت نظيفة تماما.
- يجب وضع كمية من الماء مع القليل من الخل، وملعقة صغيرة من السكر، وعصير ربع كوب ليمون.
- نضع الكرشة في هذا المحلول، ونتركه حتى تبرد تماما.
- في تطبيق هذه الخطوة سوف تتخلص من رائحة الكرشة الغير مرغوب فيها.
طريقة تنظيف الكرشة باستخدام خلطة الإسبرين
عرضنا في الفقرة السابقة طريقة سهلة لتنظيف الكرشة، والآن سوف نقدم لكم طريقة أخرى لتنظيف الكرشة، وكل شخص يختار أي طريقة يفضلها:
- يتم نقع الكرشة في الماء العادي لمدة ربع ساعة.
بعد ذلك يتم وضع وعاء آخر يحتوي على كمية مناسبة من الماء الساخن مع قرص من الأسبرين الأخضر.
- يتم وضع الكرشة لمدة عشرة دقائق في الماء الساخن.
بعد ذلك يجب إزالة الطبقة السطحية لها، باستخدام سكينة صغيرة.
- يتم تكرار نفس الخطوات في الفقرة السابقة.
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