نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبهريه بجمالك طريقة تطويل وتنعيم الشعر – لرجلك حق في أن يشاهدك جميلة ومتألقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل والناعم هدف جميع السيدات والفتيات لأنه تاج على رؤوسهن ورمز الأنوثة والجمال. وبسبب عوامل كثيرة يتأثر الشعر ويصبح ضعيف ويتساقط وهذه أكثر مشكلة تحدث للشعر، ومن ضمن العوامل التي تؤثر على الشعر نقص العناصر الغذائية في الجسم، وعدم الاهتمام به بشكل دوري، ويمكن تعويض العناصر الغذائية الناقصة هذه باستخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في تنعيم وتطويل الشعر بشكل كبير لأنها تمنح الشعر العناصر التي يفتقدها وتساعد في إعطائه النعومة واللمعان بجانب تطويله، وأبرز المواد الغذائية التي تستخدم في تطويل الشعر وتنعيمه: البيض، زيت جوز الهند.

وصفات لتطويل وتنعيم الشعر

توجد أكثر من وصفة تستخدم في تطويل الشعر وتنعيمه، مثل:

البيض

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقة زيت زيتون صغيرة.

مقدار ملعقة عسل صغيرة.

طريقة التحضير:

نخلط البيضة مع مقدار زيت الزيتون والعسل حتى يتكون خليط متماسك. ثم نضع الخليط على الشعر ويفضل أن يكون الشعر رطب، مع مراعاة وصول الخليط لفروة الرأس. بعد ذلك نغطي الرأس بقبعة استحمام بلاستيكية لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الشعر جيداً بماء بارد وشامبو، ويفضل أن يكون الماء دافئ وليس بماء ساخن حتى لا يتكتل البيض في الشعر.

زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند بأنه من أفضل الزيوت التي تمنح الشعر اللمعان والرطوبة التي يحتاجها، ويستخدم في الوصفة التالية:

المكونات:

كمية مناسبة من زيت جوز الهند الدافئ.

قبعة استحمام بلاستيكية.

شامبو.

بلسم.

طريقة التحضير:

نضع الزيت على الشعر جيداً من الجذور وحتى الأطراف. ثم ندلك الشعر لدقائق معدودة قبل تغطيته بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بماء دافئ، والشامبو والبلسم بالطريقة التقليدية.

تطويل وتنعيم الشعر طبيعياً

يمكن تنعيم الشعر وتطويله بشكل طبيعي باستخدام مكونات طبيعية كما يلي:

المايونيز

يتميز المايونيز بأنه يتكون من: أحماض دهنية، وبروتينات، ومضادات أكسدة التي تساعد في تغذية الشعر وترطيبه، ويتم استخدامه كما يلي:

نضع مقدار المايونيز كامل الدسم بمقدار احتياج الشعر له، ويجب أن يكون الشعر نظيف ورطب. ثم نغطي الشعر جيداً بقبعة استحمام بلاستيك لمدة نصف ساعة. بعد مرور الوقت نشطف الشعر جيداً بماء بارد والشامبو والبلسم المناسبين لنوع الشعر.

أما لو تريدين فرد الشعر من الجذور وجعله أنعم بطريقة طبيعية فلن تجدي أفضل من هذه الوصفة العجيبة. لكل ما سبق، لا تهملي شعرك لأنه يعد رمز من رموز أنوثتك ولرجل حق في أن يشاهدك جميله. ابدئ في ابهاره وقومي بتنفيذك وصفات تنعيم وتطويل الشعر السريعة.