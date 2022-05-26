اشربوا منقوع البقدونس على الريق بدل الأدوية إذا كنتم تعانون من كل هذه الأمراض

تناول مشروب البقدونس على الريق كل صباح يساعد على التخلص من الأمراض كثيرة التي يعاني منها المجتمع، يساعد البقدونس على تقليل الإصابة بمرض السرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي، كما يساعد على نقص الوزن من الأشخاص الذي تعاني من زيادة في الوزن، دعنا نتعرف علي جميع فوائد مشروب البقدونس على الريق.

طريق تحضير مشروب البقدونس

أهم المشروبات الصحية التي تساعد على التخلص من الكثير من الأمراض التي تصيب الجسم وذلك تابع طريقه عمل مشروب البقدونس:

استخدام منقوع البقدونس حيث نأتي بحزمة من البقدونس.

ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء والخل وفرمها.

ووضعها في إناء مع ثلاثة معالق من عصير الليمون، نصف ملعقة زنجبيل ونضع عليهم اثنين أكواب من الماء مغلي.

ثم نغطي الخليط ونتركه عدة ساعات.

ثم نقوم بتصفيته وتناوله على الريق كل صباح.

فوائد مشروب البقدونس

المشروب البقدونس له فوائد عديدة للتخلص من الأمراض ذلك دعنا نتعرف على جميع فوائد هذا المشروب: