نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة العادية الهشة البسيطة بطريقة سهلة وسريعة وبطعم رائع في المقال التالي
الكيكة العادية الهشة ، من أنواع الحلويات الهشة الجميلة التي يتم تحضيرها بالمنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة، تعتبر من ألذ أنواع الحلويات التي يتم تقديمها مع المشروبات الساخنة مثل الحليب والشاي أو يمكن تقديمها مع المشروبات الباردة مثل العصائر، وتعتبر من الحلويات التي يتم إعدادها بنكهات مختلفة وعديدة، كما أنها من الحلويات التي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة وتوجد أنواع عديدة منها مثل كيكة الزبادي والكيك الإسفنجي والكيك الهش وكيك الشاي وأنواع أخرى عديدة ومتنوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالمنزل.
مكونات عمل الكيكة العادية الهشة
تتكون الكيكة من مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبدة أو السمن.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 4 حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- كوب من الحليب السائل.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
يتم تحضير الكيكة العادية الهشة بخطوات سهلة بالمنزل هي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونخفق جيداً، حتى تذوب الزبدة تماماً بواسطة المضرب الكهربائي.
- ثم يضاف إليها السكر ونستمر في خفق المكونات مع بعضها البعض جيداً، حتى يتكون لدينا قوام هش مثل الكريمة.
- يضاف البيض واحدة تلو الأخرى إلى مزيج الزبدة والسكر مع الخفق المستمر لمدة 20 ثانية.
- ثم تضاف الفانيليا السائلة والحليب ويخفق المزيج جيداً.
- يخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ثم ينخل ف وعاء عميق بواسطة منخل سلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم يضاف خليط الدقيق تدريجياً وتقلب جميع المكونات مع بعضها البعض بواسطة ملعقة حتى يصبح قوام الخليط متجانس.
- نحضر قالب كيك مجوف من المنتصف ويدهن بالزبدة أو السمن ويرش فيه القليل من الدقيق حتي تتغطى به الجوانب والقاع.
طريقة التسوية
- يسكب خليط الكيك في القالب ثم يوضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي ويترك لمدة 25 دقيقة.
- يترك الكيك داخل الفرن حتي يحصل على اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم اختبار النضج بواسطة العود الخشبي أو السكين وعند التأكد من النضج يتم اخراج قالب الكيك من الفرن ثم يترك جانباً لمدة خمس دقائق حتى يبرد قليلاً.
- ثم بعد ذلك يتم قلب قالب الكيك على منخل سلك أو صينية مسطحة ويترك حتى يبرد تماماً، ثم تقطع الكيكة وتوضع في أطباق التقديم وتقدم مع العصائر المفضلة بألف هنا وشفاء.
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