البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك

يبحث الكثير من النساء وخاصتًا المقبلين على الزواج عن أفضل الطرق التي من خلالها يتم تفتيح البشرة وتحقيق أفضل النتائج بشكل رائع، فقد يضطر الكثير من النساء استخدام المواد الجاهزة التي قد تساعد في إخفاء البقع الغامقة والتخلص منها ولكنها قد تكون مرتفعة التكاليف، بالإضافة إلى كونها تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى أضرار أخرى مع كثرة الاستخدام، ومن خلال هذا المقال جئنا لكم بوصفة سحرية تحقق أسرع وأفضل النتائج.

وصفة البيكنج باودر و الصابون لتفتيح البشرة بشكل سريع

هذه الوصفة تحتوي على مكونات في متناول أيدي الجميع و وذات تكاليف بسيطة ومحدودة، ولكنها تحقق نتائج سحرية، وتعطي البشرة جمالًا وتفتيح بشكل واضح، أما عن طريقة التحضير والاستخدام للبشرة فهي كالاتي:

المكونات

ربع كوب من الخل الابيض.

ربع قطعة من صابون الاستحمام المفضل.

كيس واحد بيكنج بودر.

طريقة التحضير والاستخدام