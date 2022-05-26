نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي
يبحث الكثير من النساء وخاصتًا المقبلين على الزواج عن أفضل الطرق التي من خلالها يتم تفتيح البشرة وتحقيق أفضل النتائج بشكل رائع، فقد يضطر الكثير من النساء استخدام المواد الجاهزة التي قد تساعد في إخفاء البقع الغامقة والتخلص منها ولكنها قد تكون مرتفعة التكاليف، بالإضافة إلى كونها تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى أضرار أخرى مع كثرة الاستخدام، ومن خلال هذا المقال جئنا لكم بوصفة سحرية تحقق أسرع وأفضل النتائج.
وصفة البيكنج باودر و الصابون لتفتيح البشرة بشكل سريع
هذه الوصفة تحتوي على مكونات في متناول أيدي الجميع و وذات تكاليف بسيطة ومحدودة، ولكنها تحقق نتائج سحرية، وتعطي البشرة جمالًا وتفتيح بشكل واضح، أما عن طريقة التحضير والاستخدام للبشرة فهي كالاتي:
المكونات
- ربع كوب من الخل الابيض.
- ربع قطعة من صابون الاستحمام المفضل.
- كيس واحد بيكنج بودر.
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء مناسب السري قطعة الصابون بشكل ناعم تمامًا.
- أضيفي الخل ولكن يتم الخفق المكونات بإستخدام المضرب بشكل سريع حتى الحصول على قوام كريمي ناعم بدون أي تكتلات واضحة.
- أضيفي إلي المكونات البيكنج باودر، واعيدي الضرب مرة أخري التجانس معًا المكونات.
- اغسلي المناطق الغامقة في جسمك أو الوجه جيدًا حتى تكون البشرة نظيفة واستفاد من الخليط.
- ضعي الماسك على كل منطقة مراد تفتيحها.
- قومي بتدليك المنطقة بحركات دائرية، واتركي الماسك عليها لمدة لا تقل ربع ساعة أو حتى يجف المكونات تمامًا ويتم فركها بعد ذلك.
- افركي الخليط بالكامل، ثم اغسلي المناطق أو الوجه بالماء الفاتر جيدًا.
- كما أنه يجب أن تستخدم هذه الوصفة يوم بعد يوم، لضمان الحصول على نتيجة سريعة ورائعة خلال فترة بسيطة من الوقت.
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