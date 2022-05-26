نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلمي سر فرد الشعر بكيراتين بدون إضرار الشعر واتلافه لجعله ناعم وسلس وأقوى مما تتخيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر بكيراتين طبيعي من خلال الطرق الطبيعية سوف نذكره في هذا المقال، حيث تريد كل السيدات أن يكون شعرهم ناعم جدًا وأملس لكي يساعدهم في عمل الكثير من التسريحات، وذلك يرجع إلى المظهر الرائع والأنيق الذي يمنحه الشعر الناعم إلى المرأة، تريد كل امرأة أن يصبح الشعر ناعم وأملس بلا كيماويات ضارة التي تتسبب في حدوث التلف والسقوط، وكذلك مع عدم استعمال أي مواد خاصة بالحرارة في الفرد والتصفيف.

فرد الشعر بكيراتين طبيعي

هناك الكثير من الطرق التي تعمل على فرد الشعر بالشكل الطبيعي والتي تتضمن على المواد الطبيعية ومن ضمن تلك الطرق هي كالتالي:

قناع جوز الهند مع الليمون

يقوم عصير الليمون بتقوية بصيلات الشعر، حيث يعمل على تزويد الشعر بفيتامين سي، ولكن مزيج حليب جوز الهند مع عصير الليمون يجعل الشعر أكثر نعومة، حيث يتم ملاحظة النتيجة بعد أول مرة من التجربة، والمكونات هي:

ربع كأس من لبن جوز الهند.

ملعقة واحدة حجمها كبير من عصير الليمون.

طريقة العمل

يتم مزج المقادير المذكورة في السابق مع بعضهما البعض بالصورة الجيدة

وضع المزيج في المبرج، وتركه لمدة ليلة كاملة.

وفي ثاني يوم صباحًا يتم وضع المزيج على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ترك الخليط على الشعر مدة نصف ساعة، وبعد ذلك شطفه باستعمال الشامبو الذي يخلو من الكبريت والماء البارد.

تكرار تلك الطريقة لمرة واحدة فقط أسبوعيًا.

ماسك اللبن مع العسل لفرد الشعر

يعمل ذلك الماسك على جعل الشعر ناعمًا بشكل كبير، حيث أن اللبن يقوم بتغذية الشعر من خلال البروتين المتواجد به، وأيضًا يقوم بحماية الشعر، ولكن العسل يعتبر من ضمن العوامل المطهرة وأيضًا يقوم بالمحافظة على رطوبة الشعر، وأيضًا محاربة تجاعيد الشعر مما يمنح النعومة واللمعان.

المقادير

ربع كأس من اللبن.

عدد إثنان ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة العمل

مزج المقادير المذكورة في السابق مع بعضها البعض إلى أن يتم خلطها بصورة جيدة.

وضع ذلك المزيج على الشعر مع عدم ترك أي فراغ.

يتم ترك المزيج على الشعر مدة يمكن وصولها إلى ساعتين، وبعد ذلك شطفه باستعمال الماء البارد والشامبو الخفيف الذي يخلو من البكريت.

تكرار تلك الطريقة لمرة واحدة كل أسبوع.

لا تسخدم الكيرايتن الخارجي مرة أخرى لاحتواء الأنواع الشعبية منه على أضرار كبيرة للشعر تتسبب في اتلافه. ولأنك أصبحت تعرف الأن البديل الاّمن لاستخدام كيراتين الشعر بدون أضرار.