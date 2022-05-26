طريقة عمل خبز التورتيلا السريع بمقادير سهلة وبطعم طري ولذيذ أحلي من الجاهز

يعتبر خبز التورتيلا من أشهر أنواع الخبز الذي تقوم العديد من السيدات بشرائه من محلات المخبوزات أو شرائه من المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على تقديمه بأسعار غالية وبكميات قلية جدا، حيث يعتبر خبز التورتيلا من المخبوزات التي يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل حشوها بحشوة الفراخ أو اللحمة وتقديمها على شكل ساندوتشات سورية أو يمكننا حشوه بالعديد من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها وبإمكاننا عمل خبز التورتيلا في المنزل بأسهل الطرق وبطعم أفضل من الطعم المباع في محلات المخبوزات أو المحلات التجارية وتعتبر مكونات هذا الخبز متوافرة في كل منزل ولا يخلو أي بيت منها وهي الماء والحليب والدقيق والبيض والخميرة وعلينا بعجن هذه المكونات ببعضها ثم نتركها لتختمر وعند خمورها علينا بتشكيلها كرات مع الضغط عليها.

مكونات عمل خبز التورتيلا

كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب من الحليب.

حبة واحدة من البيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة عمل خبز التورتيلا