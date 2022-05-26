نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز التورتيلا السريع بمقادير سهلة وبطعم طري ولذيذ أحلي من الجاهز في المقال التالي
يعتبر خبز التورتيلا من أشهر أنواع الخبز الذي تقوم العديد من السيدات بشرائه من محلات المخبوزات أو شرائه من المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على تقديمه بأسعار غالية وبكميات قلية جدا، حيث يعتبر خبز التورتيلا من المخبوزات التي يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل حشوها بحشوة الفراخ أو اللحمة وتقديمها على شكل ساندوتشات سورية أو يمكننا حشوه بالعديد من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها وبإمكاننا عمل خبز التورتيلا في المنزل بأسهل الطرق وبطعم أفضل من الطعم المباع في محلات المخبوزات أو المحلات التجارية وتعتبر مكونات هذا الخبز متوافرة في كل منزل ولا يخلو أي بيت منها وهي الماء والحليب والدقيق والبيض والخميرة وعلينا بعجن هذه المكونات ببعضها ثم نتركها لتختمر وعند خمورها علينا بتشكيلها كرات مع الضغط عليها.
مكونات عمل خبز التورتيلا
- كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب من الحليب.
- حبة واحدة من البيض.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- أحضري وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب المكونات الجافة تماما، قومي بإضافة كوب واحد من الماء مع نصف كوب من الحليب وحبة واحدة من البيض وقومي بعجن هذه العجينة جيدا ثم أتركيها حتى تختمر.
- وعند خمورها قومي بعملها على شكل كرات واتركيها لتختمر مرة أخرى ثم قومي بأخذ كرة وقومي بالضغط عليها وفردها حتى تصبح كبيرة ورقيقة.
- أحضري طاسة وقومي بدهنها بالزيت وضعهيا على نار هادئة واتركيها لتسخن ثم قومي بوضع الخبز بها واتركيها لتنضج مع تقليبها حتى تنضج جيدا.
- بعد ذلك قومي برفعها من على النار، ثم كرري نفس هذه العملية مع باقي كمية العجين بعد ذلك يصبح جاهز الخبز لحشوه بالحشوات المختلفة.
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