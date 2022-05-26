الكيكة الإسفنجية بأنجح وأسهل طريقة بثلاث بيضات فقط لكل أنواع التورتات

الكيكة الإسفنجية لا غنى عنها في جميع المناسبات وخصوصاً أعياد الميلاد ويقبل الكبار والصغار على تناولها لمذاقها اللذيذ، وتصلح الكيكة لعمل جميع أنواع التورتات كما يمكن تقديمها مع الشاي بدون إضافة كريمة، وقد يجد البعض صعوبة في الحصول على كيك إسفنجي هش وناجح مثل الجاهز ولذلك يتم البحث عن طريقة بسيطة لعمل الكيكة الإسفنجية بنفس قوام وطعم الجاهز حيث تحرص معظم الأمهات على إعداد الحلويات بأنواعها في المنزل والابتعاد عن شراء الحلويات الجاهزة لأنها غير صحية، اتبعي سيدتي الطريقة التي سنقدمها لكي من خلال موقع ثقفني، لعمل كيك إسفنجي بمكونات بسيطة وطريقة سهلة جداً دون خطوات معقدة على طريقة آية حبيب.

مكونات الكيكة الإسفنجية

نحتاج لعمل الكيكة الإسفنجية في المنزل بقوام مثل الجاهز بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، وهي كما يلي:

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة ونصف زيت (50 جرام).

ربع كوب حليب (60 مللي).

90 جرام دقيق (كوب إلا ربع).

5 ملاعق كبيرة ونصف سكر (70 جرام).

طريقة التحضير

لنجاح عمل الكيكة اتبعي الخطوات الأتية للحصول على كيك خفيف مثل الجاهز: