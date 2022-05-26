نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة الإسفنجية بأنجح وأسهل طريقة بثلاث بيضات فقط لكل أنواع التورتات في المقال التالي
الكيكة الإسفنجية لا غنى عنها في جميع المناسبات وخصوصاً أعياد الميلاد ويقبل الكبار والصغار على تناولها لمذاقها اللذيذ، وتصلح الكيكة لعمل جميع أنواع التورتات كما يمكن تقديمها مع الشاي بدون إضافة كريمة، وقد يجد البعض صعوبة في الحصول على كيك إسفنجي هش وناجح مثل الجاهز ولذلك يتم البحث عن طريقة بسيطة لعمل الكيكة الإسفنجية بنفس قوام وطعم الجاهز حيث تحرص معظم الأمهات على إعداد الحلويات بأنواعها في المنزل والابتعاد عن شراء الحلويات الجاهزة لأنها غير صحية، اتبعي سيدتي الطريقة التي سنقدمها لكي من خلال موقع ثقفني، لعمل كيك إسفنجي بمكونات بسيطة وطريقة سهلة جداً دون خطوات معقدة على طريقة آية حبيب.
مكونات الكيكة الإسفنجية
نحتاج لعمل الكيكة الإسفنجية في المنزل بقوام مثل الجاهز بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، وهي كما يلي:
- 3 بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون.
- 3 ملاعق كبيرة ونصف زيت (50 جرام).
- ربع كوب حليب (60 مللي).
- 90 جرام دقيق (كوب إلا ربع).
- 5 ملاعق كبيرة ونصف سكر (70 جرام).
طريقة التحضير
لنجاح عمل الكيكة اتبعي الخطوات الأتية للحصول على كيك خفيف مثل الجاهز:
- نستخدم صينية ألومنيوم مقاس 16 مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الزبدة في القاع والجوانب ويمكن مضاعفة المقادير للحصول على حجم أكبر.
- نفصل الصفار عن البياض ثم نقوم بخفق بياض البيض مع نصف ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السكر (45 جرام) بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.
- نخفق صفار البيض مع ملعقتين كبار ونصف السكر(35 جرام) ثم نزود ثلا ث ملاعق كبار من الزيت وربع كوب من الحليب ونستمر في الخفق.
- نضيف كوب إلا ربع من الدقيق بالتدريج مع ربع ملعقة صغيرة ملح ونقلب بالملعقة حتى نحصل على قوام ناعم وخالي من التكتلات ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نضيف الصفار على البياض ونخلط بالملعقة حتى يمتزجوا مع بعض، ثم نضع خليط الكيك في الصينية التي سبق تجهيزها.
- ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على حرارة 140 مئوية لمدة 45 إلى 50 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- اختبري نضج الكيكة بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج.
- نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد قليلاً ثم نقلبها على شبكة أو صينية مسطحة حتى تبرد تماماً.
- يمكنك تزيين الكيكة بكريمة الخفق وقطع الفراولة أو الكريز وتقديمها بألف صحة وعافية.
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