طريقة عمل بسكويت الشاي اللذيذ لأسرتك بطرق مختلفة

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يعد بسكويت الشاي من أكثر الأنواع التى يفضلها الأشخاص والأطفال، ويمكن تحضيره فى أي وقت للأطفال لتناوله فى أوقات مختلفة وتحضيره بأطعمة متنوعة بالكاكاو أو يكون أبيض سادة حسب الرغبة، وسوف نقوم بذكر طريقة لتحضير بسكويت الشاي. مكونات عمل بسكويت الشاي: 2 كوب دقيق.

ثلث كوب سكر.

1 كوب زبدة.

1 حبة بيض.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

باكو فانيليا.

2 قطرة خل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع به الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم مع بعضهم جيداً. ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا والخل ونستمر بالخفق حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق بعد نخله ثم نضع عليه البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم، ونضعهم على خليط الزبدة ونمزجهم جيداً باليد أو المضرب الكهربائي. نقوم بوضع العجين بعد مزجه جيداً على سطح نظيف، ونقطعه بأشكال قوالب عجينة السكر. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية بها ورق زبدة ونرص عليها البسكويت، وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن حتى تتحمر قليلا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. بعد ذلك يخرج من الفرن قبل أن يتحمر تماما، ويوضع فى أطباق التقديم ويقدم بجانب الشاي. يمكن أيضا عمل بسكويت بالكاكاو وذلك بوضع كاكاو على العجينة، أو الوان أخرى حسب الرغبة. يمكن أيضا لصق بسكويت بأخرى بواسطة المربي. طريقة أخرى لبسكويت الشاي: إحضار 2 كوب ونص من الدقيق.

إحضار عدد 1 كوب من السكر.

إحضار نصف كوب من الحليب الطازج.

إحضار عدد 12 ملعقة من الزبدة السائلة.

إحضار عدد 1 بيضة طازجة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

إحضار رشة ملح. طريقة تحضير بسكويت الشاي: نقوم بإحضار وعاء غويط ونضع به كل من الدقيق ورشة الملح وملعقة البيكنج بودر ثم نقوم بتقليبهم جيداً. قومي بإحضار وعاء اخر وضعي به الزبدة مع ضربها بالمضرب الكهربائي لمدة 2 دقيقة. الآن نقوم بإضافة السكر بشكل تدريجي مع الإستمرار في خفق الخليط. ثم قومي بإضافة البيضة الطازجة مع الفانيليا إلى الخليط والاستمرار فى خفق الخليط. الآن نضيف الخليط السابق إلى خليط الدقيق مع عجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد أن حصلتي على العجينة قومي بتقسيمها إلى نصفين مع وضعها فى الثلاجة بعد أن قومنا بتغيفها بأكياس البلاستيك لمدة ساعتين. قومي بإحضار ورق الزبدة واخرجي العجينة من الثلاجة وافرديها على الورق واتركيها 5 دقائق فى درجة حرارة الغرفة. الآن قومي بتشكيل العجين على أشكال البسكويت وأدخليه الفرن على درجة حرارة 300 درجة لمدة 15 دقيقة. اخرجى البسكويت بعد يصبح لونه ذهبي وقدميه لأسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الشاي اللذيذ لأسرتك بطرق مختلفة - ثقفني

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