نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة هشة وخفيفة وبأقل تكلفة في المقال التالي
كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة هو موضوعنا في هذا المقال، وسوف نقدم إليكي طريقة جديدة لعمل هذا النوع من الكيك بطريقة صحيحة وبمقادير مضبوطة، وهذا الكيك الذي لاقي إقبال عدد كبير من الناس خاصة الأطفال لأنهم يعشقون طعم الشيكولاتة، وتتميز كيكية الحليب الساخن بالشيكولاتة بأنها كيكية هشة وطرية، وتحضر فى المنزل بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ، وهذه الكيكة هى عبارة عن خليط من الدقيق والحليب والزيت والسكر والبيض، ويعتبر الكيك من الحلويات الخفيفة التي يتم تناولها في وجبة الإفطار أو فى وجبة العشاء مع كوب الشاي أو كوب اللبن، ويقدم الكيك في مناسبات أعياد الميلاد والحفلات وغيرها كما أنها مغذية جدا، لأنها تحتوى على الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان، والبيض الذي يحتوي على البروتين الذي يحتاجه الجسم، فلا ننصح بشراء الكيك من المحلات الخارجية لأن طعمه غير جيد وغير مقبول وتكاليف شرائها باهظة الثمن، ومن الممكن أن تكون مكوناته منتهية الصلاحية فننصح كل ربة منزل بعمل كيكة الحليب بالشيكولاته في المنزل لضمان صحة أفراد أسرتها.
مكونات طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة
- إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول
- كوب واحد كبير الحجم من الحليب
- نصوف كوب كبير الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة حبات من البيض
- كوب واحد كبير الحجم من السكر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر
- رشة من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة
- أولا نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي بأن نضع به ثلاثة حبات من البيض والفانيليا ثم نخلطهم جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر إلى البيض ونقوم بخلطهم ثم نضيف الزيت ونستمر في خلط الكيك حتى نحصل على خليط كريمي ومتجانس.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والنشا والملح والكاكاو الخام ثم نسكب عليه خليط البيض السائل، وبإستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي نقوم بخلط الكيك.
- ثم نحضر إناء ونضع به الحليب ونرفعه على النار ونقوم بتسخينه، وعند غليان الحليب نرفعه من على النار ثم نضيفه إلى خليط الكيك مع الإستمرار فى التقليب برفق وفي إتجاه واحد.
- ثم نحضر صينية مناسبة ونضع بها ورقة زبدة حتى لا تلتصق الكيكة ثم ندخلها فى الفرن لمدة ساعة إلا عشر دقائق، ونتركها حتى تمام النضج ثم نخرج كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة وتقطع وتقدم فى طبق التقديم بأحلى طعم وشكل.
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