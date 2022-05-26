كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة هشة وخفيفة وبأقل تكلفة

كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة هو موضوعنا في هذا المقال، وسوف نقدم إليكي طريقة جديدة لعمل هذا النوع من الكيك بطريقة صحيحة وبمقادير مضبوطة، وهذا الكيك الذي لاقي إقبال عدد كبير من الناس خاصة الأطفال لأنهم يعشقون طعم الشيكولاتة، وتتميز كيكية الحليب الساخن بالشيكولاتة بأنها كيكية هشة وطرية، وتحضر فى المنزل بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ، وهذه الكيكة هى عبارة عن خليط من الدقيق والحليب والزيت والسكر والبيض، ويعتبر الكيك من الحلويات الخفيفة التي يتم تناولها في وجبة الإفطار أو فى وجبة العشاء مع كوب الشاي أو كوب اللبن، ويقدم الكيك في مناسبات أعياد الميلاد والحفلات وغيرها كما أنها مغذية جدا، لأنها تحتوى على الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان، والبيض الذي يحتوي على البروتين الذي يحتاجه الجسم، فلا ننصح بشراء الكيك من المحلات الخارجية لأن طعمه غير جيد وغير مقبول وتكاليف شرائها باهظة الثمن، ومن الممكن أن تكون مكوناته منتهية الصلاحية فننصح كل ربة منزل بعمل كيكة الحليب بالشيكولاته في المنزل لضمان صحة أفراد أسرتها.

مكونات طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من الحليب

نصوف كوب كبير الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

رشة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة