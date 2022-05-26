نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعالي اقولك ازاي تتخلصي من شيب الشعر نهائياً بملعقة شاي أسود بدون ضرر في المقال التالي
تستخدم السيدات والفتيات صبغات صناعية لإخفاء ظهور الشعر الأبيض، ومنهم من يستخدمون وصلات شعر صناعية فكل هذه العلاجات تعمل على إخفاء الشعر الأبيض، ولكن تعمل على تلف الشعر وتقصفه وهيشانه، وتعمل أيضا على سقوط الشعر، وسبب ظهور الشعر الأبيض التقدم في العمر، وكثرة استخدام الصبغات الكيميائية، وعوامل الوراثة لها دور في ظهور الشعر الأبيض، ومنهم من يستخدمون الأدوية والعلاجات التي تزيد من كثرة ظهور الشعر الأبيض فى الرأس، وكثرة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة فلابد من استعمال وصفات طبيعية وأمنه مثل الشاي الذي يدخل فى خلطة مع مكونات طبيعية مثل القهوة وزيت الخروع والفازلين وزيت الزيتون وزيت اللوز فالشاي له فوائد كثيرة للبشرة ولصحة الإنسان، لأن الشاى يقوي عضلة القلب، ويعمل على صبغ الشعر وبالتالي يعمل على إخفاء الشعر الأبيض، ويساعد أيضا على تفتيح لون البشرة فالشعر الأبيض يزعج الكثير من السيدات والفتيات والرجال أيضا خاصة إذا كانت في مناسبة أو في حفلة أو غيرها، وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة الشاي لإخفاء الشعر الأبيض.
مكونات طريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج الشيب بالشاي
- خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الشاي الأسود
- كوب كبير الحجم من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة سريعة الذوبان ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز
- فرشاة ذات أسنان واسعة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع
طريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج شيب الشعر
- أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به كوب كبير الحجم من الماء ثم نرفعه على النار ونتركه حتى الغليان.
- وبعد ذلك نضع خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الشاي الأسود ونترك الشاي يغلي لمدة خمسة عشر دقيقة.
- ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد ثم نصفي الشاي بمصفاة، ونقوم بإضافة القهوة وزيت الزيتون وزيت الخروع والفازلين وزيت اللوز وماء الورد والكركم وزيت القرنفل وزيت النعناع ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نضع خلطة الشاي على الشعر بعد أن نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء باستخدام فرشاة نقوم بتمشيط الشعر كله ونتركه لمده ساعتين ونصف.
- وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الشعر إختفاء الأبيض باستخدام وصفة الشاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعالي اقولك ازاي تتخلصي من شيب الشعر نهائياً بملعقة شاي أسود بدون ضرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.