تعالي اقولك ازاي تتخلصي من شيب الشعر نهائياً بملعقة شاي أسود بدون ضرر

تستخدم السيدات والفتيات صبغات صناعية لإخفاء ظهور الشعر الأبيض، ومنهم من يستخدمون وصلات شعر صناعية فكل هذه العلاجات تعمل على إخفاء الشعر الأبيض، ولكن تعمل على تلف الشعر وتقصفه وهيشانه، وتعمل أيضا على سقوط الشعر، وسبب ظهور الشعر الأبيض التقدم في العمر، وكثرة استخدام الصبغات الكيميائية، وعوامل الوراثة لها دور في ظهور الشعر الأبيض، ومنهم من يستخدمون الأدوية والعلاجات التي تزيد من كثرة ظهور الشعر الأبيض فى الرأس، وكثرة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة فلابد من استعمال وصفات طبيعية وأمنه مثل الشاي الذي يدخل فى خلطة مع مكونات طبيعية مثل القهوة وزيت الخروع والفازلين وزيت الزيتون وزيت اللوز فالشاي له فوائد كثيرة للبشرة ولصحة الإنسان، لأن الشاى يقوي عضلة القلب، ويعمل على صبغ الشعر وبالتالي يعمل على إخفاء الشعر الأبيض، ويساعد أيضا على تفتيح لون البشرة فالشعر الأبيض يزعج الكثير من السيدات والفتيات والرجال أيضا خاصة إذا كانت في مناسبة أو في حفلة أو غيرها، وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة الشاي لإخفاء الشعر الأبيض.

مكونات طريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج الشيب بالشاي

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الشاي الأسود

كوب كبير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة سريعة الذوبان ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

فرشاة ذات أسنان واسعة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع

طريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج شيب الشعر