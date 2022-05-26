نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلويات جوز الهند اللذيذة بمذاق مميز ولذيذ للغاية وبطريقة بسيطة في المقال التالي
حلويات جوز الهند ، من الوصفات اللذيذة والمميزة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ ومحبب، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا والفراولة والكراميل.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلويات جوز الهند.
مكونات حلويات جوز الهند
تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.
- بيضة.
- مقدار كوب ونصف من جوز الهند المبشور.
- مقدار كوب إلا ربع من السكر الأبيض.
- رشة فانيليا.
- صوص شوكولاتة أو مربي للتزيين.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلويات جوز الهند اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونقلب فبه كلا من جوز الهند والسكر والثلاث ملاعق من الدقيق جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة ونخلطها جيدا مع بقية المكونات حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بخفق البيضة مع رشة الفانيليا ثم نقوم بإضافة البيض المخفوق إلي خليط جوز الهند والزبدة.
- ونستمر في خلط جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي تمتزج جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونضع عليه ورقة زبدة، قم نقوم بتشكيل خليط جوز الهند إلي كور متساوية الحجم ونقوم برصهم على الصينية.
- ثم بعد ذلك نقوم بعمل ثقب باصبع اليد في كرات جوز الهند حتي نضع فيه صوص الفراولة أو النوتيلا الذي سنزينها به بعدما تتم تسويتها.
- وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن وبعدما يسخن ندخل الصينية بداخله على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- وبعدما تأخذ حلوى جوز الهند اللون الذهبي نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- قم نقوم بتزيينها بوضع صوص الفراولة في الثقوب التي قمنا بعملها.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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