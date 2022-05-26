طريقة عمل حلويات جوز الهند اللذيذة بمذاق مميز ولذيذ للغاية وبطريقة بسيطة

حلويات جوز الهند ، من الوصفات اللذيذة والمميزة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ ومحبب، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا والفراولة والكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلويات جوز الهند.

مكونات حلويات جوز الهند

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.

بيضة.

مقدار كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

مقدار كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

رشة فانيليا.

صوص شوكولاتة أو مربي للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلويات جوز الهند اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي: