مكون صاروخي لتكثيف وإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة نمو بدون توقف

علاج فراغات الشعر والصلع من المشاكل التي تزعج وترهق الكثير من الرجال والنساء، ومن الصعب علاجها، فيوجد الكثير من الناس يستخدمون العلاجات الكيميائية الضارة مثل الكريمات، وهذا النوع من العلاج له آثار جانبية يسبب الكثير من الأمراض، ويسبب أيضا الإتهابات والحساسية، ومنهم من يلجأ إلى العمليات الجراحية التى يتم فيها زراعة الشعر فى فروة الرأس وبعد زراعة الشعر يسبب النزيف والصداع لفترات طويلة، ومن الممكن أن تفشل عملية زراعة الشعر، ومن أسباب ظهور الصلع وفراغات الشعر استخدام صبغات الشعر بكثرة التي تعمل على تساقط الشعر، وعدم التغذية السليمة التى تؤثر على نمو الشعر، والضغط النفسي والاكتئاب والتوتر والقلق، وكثرة استخدام مجففات الشعر، فكل هذا يسبب في فراغات الشعر والصلع لهذا ننصح باستخدام مواد طبيعية تتغلغل فى فروة الرأس، وبالتالي تعمل على تجديد خلايا فروة الرأس وتعمل على تغذيتها وتعمل على نمو الشعر فيتم عمل الخلطة الطبيعية في المنزل بأقل التكاليف وهي سهلة التحضير ولا تأخذ وقت أو جهد، والخلطة مكونة من زيت الخروع والثوم وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت إكليل الجبل، وسوف نعرض إليكي كيفية عمل خلطة طبيعية لمعالجة مشكلة الصلع وفراغات فروة الرأس.

مكونات طريقة عمل خلطة لعلاج فراغات الرأس والصلع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الثوم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

طريقة عمل خلطة لعلاج فراغات الرأس والصلع