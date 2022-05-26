نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفات وماسكات لتفتيح ونضارة البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأخذ البشرة والحفاظ علي نضارتها وخلوها من الشوائب والحبوب جانب كبيرة من اهتمام المرأة فلا توجد فتاة صغيرة أو أمرأة إلا وتهتم بجمال بشرتها ونذكر دائما أن جمال الروح والمشاعر أهم بكثير من البشرة البيضاء والعيون الملونة فاعلمي يا سيدتي أنك جميلة بكل صفاتك مهما كان لون بشرتك أو لون عيونك وما عليكي إلا أن تهتمي بنظافة الجسم والشعر وصفاء ونقاء البشرة ونوضح هنا أهم الوصفات والماسكات التي تساعدك في تفتيح لون البشرة والحفاظ علي نضارتها وصفائها ولكن ينصح دائما بالاستمرار علي الوصفة فلن تظهر النتائج من أول مرة ولكن تحصلين علي أفضل النتائج مع المداومة والاستمرار.

الليمون والعسل لتفتيح البشرة

وصفة جميلة ولكن لا ينصح باستخدامها لأصحاب البشرة الحساسية نحضر نصف ليمونه ونقوم بفرك الوجه بها ونتركها من 10 إلي 15 دقيقة ثم نقوم بعدها بفرد العسل الأبيض علي الوجه فوق الليمون ونتركه خمس دقائق ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وتستخدم هذه الوصفة من مرة إلي اثنين أسبوعيا .

العسل واللبن والليمون للتفتيح والقضاء علي البثور السوداء

نقوم بمزج أو خلط كميات متساوية من العسل الأبيض واللبن والليمون ( ملعقة من كل صنف ) وثم نقوم بوضع الخليط كماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بفرك الخليط من علي الوجه ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر .

ماسك البطاطس المهروسة والنشا والزبادي

ملعقتين من البطاطس المسلوقة والمهروسة مقدار ربع خيارة مع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الزبادي ثم نقوم بخلط الجميع جيدا في الخلاط ونضع الخليط علي الوجه ثم نغسل الوجه بعدها بماء بارد من مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وتساعد هذه الوصفة في تفتيح لون البشرة .

ماسك الكركم اللبن

تستخدم هذه الوصفة لتفتيح لون البشرة وهي عبارة عن ملعقة صغيرة من اللبن البودر وملعقة صغيرة من الحليب السائل وربع ملعقة صغيرة من الكركم ويخلط الجميع جيدا بعدها يفرد هذا الماسك علي الوجه حوالي ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وتستخدم مرة في الأسبوع ويفضل شراء الكركم من مكان موثوق فيه للتأكد من خلوه من أي أصباغ غير طبيعية .