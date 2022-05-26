نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة اسفنجية بأسهل وأسرع طريقة وأنجح كيكة ممكن تعملوها وخفيفة للفطور في المقال التالي
كيكة اسفنجية ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الصغار والكبار على حد سواء، والمحبب والمفضل لديهم أيضا، كما حازت هذه الكيكة على إقبال الجميع، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، ولقوامها الهش والطري، ولشكلها الجذاب والخرافة، كما أنها خفيفة على المعدة وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكن تزينها بالكريمة أو الشوكولاتة أو المكسرات والفواكه، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيك الطاسة السريع وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة اسفنجية بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.
مكونات كيكة اسفنجية
تتكون كيكة اسفنجية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع سكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب زيت.
- 2 كوب دقيق.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- نصف كوب حليب.
- 100 جم زبدة.
للتزيين (اختياري)
- مربى المشمش.
- أو مربى البرتقال.
- أو صوص الشوكولاتة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة اسفنجية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والسكر والزيت، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.
- ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر والملح على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والزبدة، ثم نضعها على النار ونتركها حتى تذوب الزبدة ويسخن الحليب.
- بعد ذلك نسكب خليط الحليب والزبدة على خليط الكيك ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر قالب كيك وندهنه بالزبدة، ثم نرشه بالدقيق.
- ثم نوزع فيه خليط الكيك.
- بعد ذلك ندخل القالب فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل، ثم نتركه لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 45 دقيقة.
- ثم نخرج القالب من الفرن
- ثم نقلب الكيكة على طبق تقديم، ونتركها تبرد.
- بعد ذلك نقطع الكيكة ونقدمها في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
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