نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف و ستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن هذا الماسك يعتبر من الوصفات الطبيعية المميزة التي تساعد بصورة كبيرة للغاية على تفتيح البشرة كما يجب الإشارة أن البشرة تعتبر معرضة دائما العديد من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس الضارة ومع اقتراب فصل الصيف فإن جميع النساء تبحث عن كافة الوصفات التي تحمي البشرة بشكل كبير من كافة المخاطر كما تساعد أيضا في التخلص من ظهور الخطوط الرفيعة والبقع الداكنة، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل ماسك القهوة.
طريقة عمل ماسك القهوة والنشا
يمكنكم تحضير هذا الماسك بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- 1 ملعقة كبيرة من القهوة.
- 1 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ¼ كوب من الماء.
طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا
حيث أنه بكل سهولة يمكنكم تحضير ماسك القهوة والنشا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:.
- حيث أنه في البداية يجب عليكم وضع النشا والماء في وعاء عميق ثم يتم وضعه على النار لمدة خمس دقائق مع التقليب.
- ثم يتم بعد ذلك ترك الخليط حتى يبرد قليلا ثم يتم إضافة القهوة وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند ويتم التقليب الخليط بشكل جيد.
- حيث أنه يمكنكم بعد ذلك إضافة عصير الليمون ثم يتم تقليب كافة المكونات جيداً مع بعضها.
- كما أن الخطوة التالية هي أن يتم احضار علبة ويتم وضع الماسك بداخلها ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات.
- كما أنه فيما بعد يمكنكم استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.
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