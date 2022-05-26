لكعوب الهوانم.. كريم دم الغزال والفازلين لتوريد الكعبين والخدود في 3 ليالي واحصلي علي قدمين كالحرير

يعتبر توريد الكعبين والقدمين من الأمور المهمة التي تبحث عنها كل سيدة حيث يوجد العديد من الطرق الطبيعية التي تعمل على توريد الكعبين والقدمين والحصول على أفضل النتائج بدون الحاجة إلى شراء مستحضرات غالية الثمن وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في توريد الكعبين والقدمين وبلون طبيعي 100% ومن أهم تلك المكونات دم الغزال حيث يعمل هذا المكون على توريد الكعبين والقدمين وبأرخص الأسعار وبأقل المكونات دون الحاجة إلى شراء أي منتج خارجي وطريقة تجهيزه بأقل تكلفة ممكنة.

طريقة تحضير كريم دم الغزال

هناك العديد من الطرق لتحضير كريم دم الغزال ومن أبسط تلك التحضيرات سوف نتناولها خلال السطور الآتية

المكونات

فازلين طبي.

دم غزال.

زيت زيتون.

جلسرين.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء واسع ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

نقوم بوضع قطرات من ماء الورد.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقوم بخلط تلك المكونات جيدًا حتى يصبح المكون متجانس.

نقوم بوضع ملعقة من الجلسرين.

نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون.

نقوم بفرد تلك المكونات على القدمين والكعبين للتوريد وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة.

نترك تلك الخليط حوالي ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفه يمكن تكراره مرة كل شهر.

طريقة أخرى لتحضير كريم دم الغزال

كما ذكرنا أنه توجد طرق عديدة لتحضير كريم دم الغزال ومن أهم تلك الطرق

المكونات

جل صبار.

بودرة دم الغزال.

زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات ووضعهم في إناء.

نقوم بفرد تلك الخليط على القدم والكعب.

نترك تلك الكريم حوالي ١٥ دقيقة وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة.

أهمية كريم دم الغزال

توجد أهميات عديدة لكريم دم الغزال وسوف نشرح أهميته خلال السطور الآتية :