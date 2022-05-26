بملعقة قهوة تخلصي من الشيب بطريقة طبيعية مهما كان شعرك كله أبيض سيختفي من أول استعمال

يعتبر الشعر الأبيض من الأمور المقلقة لدى الكثير من السيدات وخاصة فوق الأربعين حيث أكثر ما تبحث عنه هي أهم الوصفات والعلاجات التي تساعد في التخلص من الشيب نهائيًا حيث هناك العديد من الطرق التي تساعد في التخلص من ذلك والتي أوصى بها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل وسوف نوضح خلال هذا المقال أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشيب والمثبتة في العديد من الأبحاث والدراسات ومن أهم تلك الوصفات الطبيعية القهوة حيث توجد فوائد عديدة للقهوة وليس قاصرة على الشعر فحسب فهي تدخل من ضمن أفضل وأهم المكونات على مستوى العالم.

طريقة طبيعية تساعد في التخلص من الشيب

توجد العديد من الطرق الطبيعية ومن أبرزها استخدام القهوة التي تعطي اللون البني اللامع كما سنوضح ذلك خلال السطور الآتية.

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

زيت جوز الهند للترطيب.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بوضع تلك المكونات في إناء واسع.

نقوم بخلط المكونات التي تم ذكرها مع بعضها البعض.

في نفس الوقت نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو للتخلص من أي زيوت متراكمة.

نقوم بتجفيف الشعر جيدًا بواسطة السيشوار أو تركه حوالي ثلاث ساعات حتى يجف تمامًا.

نقوم بوضع تلك الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بترك تلك المكونات حوالي ساعة إلى ساعتين حتى نتأكد من أن الشعر تشرب تلك الخليط تمامًا.

نقوم بغسل الشعر مع التدليك لتحفيز الدورة الدموية للشعر.

نقوم بغسل الشعر مرة أخرى بواسطة الشامبو.

نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض تمامًا ويستمر مفعول تلك الوصفة قرابة ٣ شهور فيما أكثر.

أهمية القهوة للشعر