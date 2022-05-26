سحر كريم النشا والحليب لوجه مشدود ناصع البياض بدون تجاعيد ولا هالات سوداء حتي لو عمرك 70 سنة

كريم النشا والحليب للوجه ، يعتبر النشا والحليب من المكونات الأساسية الطبيعية التي تدخل في الكثير من الماسكات والكريمات حيث ينصح الكثير من خبراء التجميل باستخدام تلك المكونات حيث تعتبر النشا من المكونات الغنية بفيتامين سي المسؤول عن التخلص من أكسدة البشرة وله دور أساسي في تنعيم البشرة كما يعتبر الحليب من المكونات الغنية بالكالسيوم والفسفور الذي يعطي نضارة مميزة للبشرة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية النشا والحليب في إعادة نضارة البشرة وأهم الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من اسمرار الشمس والحروق بدون الحاجة إلى شراء مستحضرات أو كريمات.

كريم النشا والحليب

يعتبر تلك المكونين من المكونات الطبيعية التي تساعد في تبييض وتنظيف البشرة وسوف نتناول ذلك خلال تلك السطور

المكونات

نشا.

حليب.

عسل نحل.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة واحدة من عسل النحل.

نضيف القطرات من ماء الورد نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

نضيف ملعقة واحدة من النشا مع التقليب.

ثم نضيف ملعقة واحدة من الحليب مع التقليب حتى يصبح الكريم جاهز للاستخدام.

نقوم بفرد ذلك الكريم على البشرة ونتركه حوالي ١٥ دقيقة.

نقوم بشطف الوجه ويفضل وضع مرطب بعد استخدام ذلك الكريم.

يمكن استخدام هذا الكريم ووضعه على الجسم لتفتيح المناطق الداكنة أيضًا.

فوائد النشا والحليب للبشرة

توجد العديد من الفوائد للنشا والحليب كما سنتناول ذلك خلال السطور الآتية :