بديل البوتوكس والفيلر.. كريم الخميرة لتسمين الوجه والخدود وتبيض البشرة في أسبوع بنتيجة مذهلة

تعتبر الخميرة من المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات وأهمها فيتامين a الذي له دور قوي في شد البشرة وتغذية الوجه كما تحتوي الخميرة على الكثير من المعادن ومن أهم تلك المعادن الزنك الذي يساعد في لمعان وتوريد البشرة وتساعد في نفخ الشفايف والخدود حيث تدخل الخميرة من ضمن العديد من الماسكات التي تساعد في نضارة البشرة والتخلص من الهالات وانتفاخات العين حيث يمكن خلط تلك المكونات مع عسل النحل أو الزبادي أو غيرها من المكونات المتوفرة لدى كل منزل كما سنشرح أهمية الخميرة على البشرة والجسم بالتفصيل.

كريم الخميرة لتفتيح الوجه وتسمين الخدود

توجد العديد من الطرق لتحضير ماسك الخميرة بكل سهولة وسوف نتناول أهم الطرق خلال السطور الآتية.

المكونات

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة من عسل النحل.

قطرات من ماء الورد.

بيضة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء واسع ونضع به الخميرة.

نقوم بإضافة ملعقة عسل النحل مع التقليب حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بإضافة قطرات من ماء الورد مع التقليب.

نقوم بفصل صفار البيض عن البياض ونقوم بإضافة البياض إلى المكونات السابقة.

نخلط المكونات جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة.

نقوم بفرد تلك المكونات على البشرة ويمكن وضعها على الجسم.

نترك تلك الماسك من ١٥ دقيقة إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بشطف الوجه بماء فاتر وسوف نحصل على نتيجة مبهرة بعد عمل تلك الماسك.

تحضير كريم الخميرة بالزبادي

المكونات

علبة زبادي.

خميرة.

ليمون.

طريقة التجهيز

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض بمقادير مناسبة فنقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزبادي.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الخميرة مع التقليب.

نضيف عصرة ليمون مع التقليب.

نقوم بفرد تلك المكونات على الوجه.

ونقوم بشطف الوجه بعد ربع ساعة وسنلاحظ نتيجة مبهرة خلال أسبوع واحد.

أهمية الخميرة