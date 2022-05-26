ادهني كريم فيراند لفلي والليمون قبل النوم واتركيه لمدة 20 دقيقة لن تصدقي ستصبحين ملكة جمال

يعتبر تبييض البشرة من الأمور الشاغلة الكثير من السيدات حيث تبحث كل سيدة عن وصفات طبيعية لتبييض وتفتيح البشرة والجسم وتوحيد لون البشرة وتقوم بشراء الكثير من مستحضرات التجميل التي يمكن أن تكون غالية الثمن ولكن هناك العديد من الوصفات التي تساعد في تبييض الوجه ومن أهم تلك الوصفات الطبيعية وصفة فيراند لفلي التي تساعد على تبييض الوجه بصورة واضحة وسوف نتناول طريقة تحضير تلك الوصفة على الوجه كما تمنح البشرة لمعان ونعومة مميزة للبشرة حيث يعتبر فيراند لفلي من الكريمات الغير غالية الثمن التي يمكن شرائه بكل سهولة.

كريم فيراند لفلي مع الليمون

توجد العديد من الاستخدامات والطرق التي يمكن استخدامها على الوجه باستعمال كريم فيراند لفلي وسنتناول أهم تلك الطرق خلال السطور الآتية.

المكونات

ملعقة صغيرة من فيراند لفلي.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الموز المهروس.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات السابقة مع التقليب.

نقوم بفردها على الوجه نتركها لمدة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة يفضل عدم التعرض للشمس تمامًا بعد وضع تلك الكريم.

نقوم بشطف الشعر وسوف نحصل على نتيجة مذهلة خلال أسبوع واحد.

طريقة أخرى لتحضير كريم فيراند لفلي

المكونات

ملعقة صغيرة من فيراند لفلي.

حليب.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بفرد تلك المكونات على الوجه.

سوف نحصل على نتيجة رائعة خلال أسبوع واحد.

أهمية فيراند لفلي

يعمل على تبييض الوجه وتفتيحه.

يساعد في التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يساعد في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العين.

يعمل فيراند لفلي على نضارة الوجه ويمكن استخدامه كمقشر أيضًا.

يساعد أيضًا في التخلص من البثور وتضييق مسام الوجه.

أضرار فيراند لفلي