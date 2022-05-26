نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الأسنان وكل المعلومات حولها مع طرق تبيض الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان هو علاج لتفتيح الأسنان للون الأبيض وذلك للتعامل مع البقع التي تظهر على الأسنان بسبب التغيرات الزمنية، والطعام والشراب فتصبح الأسنان أغمق كثيراً، لذلك يلجأ الكثير لتفتيح وتبيض الأسنان لجعلها أكثر إشراقاً أمام أعين الناس لكي لا تجعلهم في موقف محرك أمامهم تبييض الأسنان من العلاجات الأكثر شعبية وطلباً في العالم و سنوضح لكم التفاصيل الخاصة بها.

ما هي أنواع تبيض الأسنان

يوجد نوعين من أنواع التبيض الخاصة بالأسنان وهي التبيض المكتبي والتبيض المنزلي وسنوضح لكم تفاصيل كل نوع منهم وهم كالأتي:

التبيض المكتبي من أنواع تبييض الأسنان:

هو طريقة من طرق التبييض وتتم عبر جلسات كل جلسة تتم في 15 دقيقة وتكون مدة جميع الجلسات قدرها ساعة كاملة يتم استخدام هلام التبييض مع تسليط الأشعة على أجل ليتم تطبيقه، مع حماية اللثة بمادة ويتم تطبيق الهلام وتفعيله عبر الشعاع الضوئي مع استشارة طبيبك ليتم اختيار معجون أسنان مناسب لك لمنع الحساسية إذا وجدت.

والتبيض المنزلي من أنواع تبييض الأسنان:

التبييض المنزلي هو طريقة يتم بها تجديد الأسنان وإشراقها في المنزل وليس العيادة مع الصفائح المناسبة لك بواسطة عملية تتم عبر الفم عملية بسيطة جدا ويتم تثبيت الهلام التبيض لمدة مقدرة ب 4 – 8 ساعات على مدار اليوم مع وصول فعلي للون الأبيض المناسب في مدة قدرها 15 يوماً كحد أقصى.

مع ضرورة البعد عن عوامل التي تسبب تغميق الأسنان وهي (الشاي، القهوة، التدخين، النبيذ، غسول الفم الطبي) مع الحاجة لتكرار هذا العلاج من الوقت للأخر لتضمن بقاء اللون الأبيض وإشراق أسنانك باستمرار ولكن النصيحة المهمة يمكنك التبييض بإحدى هذه الطرق ولكن يفضل التطبيق عبر الطريقتين لتضمن نصاع ونضارة أسنانك باستمرار لمدة كبيرة من الزمن.

الألوان التي تسبب في كتم نضارة الأسنان

الألوان الخلقية. الاستخدام طويل المدى للمضادات الحيوية. الملونات بسبب الإفراط في تناول الفلورايد. الألوان التي قد تحدث بعد علاج القنوات. الملونات التي قد تحدث نتيجة لصدمة. تغيّر اللون بسبب التّقدم بالعمر.

الأطعمة التي يجب البعد عنها بعد تبييض الأسنان؟

يجب تقليل الأطعمة الملونة مثل القهوة و الكولا و الشاي و النبيذ و التدخين.

اضرار تبييض الاسنان

لا يسبب التبييض تأثيرات جانبية، مع ذلك تكون الأسنان لديك بها حساسية لمدة زمنية قصيرة لدى بعض الناس، مع حدوث وارد في تهيج دواعم السن وينصح الأطباء عدم القيام بالعملية خلال فترة الحمل مع العلم لم يثبت علمياً مدى تأثير المواد المستخدمة في التبييض الضرر الناتج على الجنين أثناء تطوره ونموه.

طرق تبييض الأسنان في المنزل

القرنبيط يحتوي على الحديد بنسب كبيرة، مما يقلل تغيير لون الأسنان.

الجبن يقوم برفع درجة الحموضة في الفم مع تقليل تسوس الأسنان، مما يميز الجبن أيضًا أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين الذي يقوم بتقوية المينا.

غسل الأسنان بصودا الخبز تمنع البقع على الأسنان.

غسل الأسنان بزيت جوز الهند في الصباح الباكر يقوم بتفتيح الأسنان.

خل التفاح يجعل الأسنان أكثر بياضاً وإشراقاً.

غسل أسنانك باستمرار بعد تناول السكريات والنشا في حالة كانت أسنانك مستمرة للون الأصفر.

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