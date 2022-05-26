نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيضاء كالؤلؤ.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار في 3 دقائق أقوي من الليزر في المقال التالي
ينصح جميع الأطباء بتنظيف الأسنان باستمرار حتى نمنع تراكم الجير عليها فبتالي يجب غسلها بالماء والمعجون مرة في الصباح ومرة في المساء، ولكن للأسف الشديد الجميع يتكاسل عن تنظيف أسنانه يوما بعد يوم، وينتج عن ذلك اصفرار الأسنان وتسوسها، هناك الكثير من الطرق التي تحتوي على مواد كيميائية تعالج هذه المشكلة الكبيرة، ولكنها بعد مرور وقت معين تؤثر على الأسنان بل الفم كله بالضرر، ولذلك اتجه الكثير من الأشخاص لاستخدام الوصفات الطبيعية في إزالة الجير والاصفرار المتراكم على الأسنان، وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال السطور القادمة، لمعرفة المزيد يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
استخدام الليمون في تبييض الأسنان وجعلها مثل اللؤلؤ
أنت تحلم أن تكون أسنانك مثل المشاهير بيضاء لامعة، ولا يوجد عليها أي اصفرار، لأنها تضع الشخص في مواقف محرجة بالأخص إذا كنت تلتقط صورة وأنت مبتسم مع أحد أصدقائك، أو أن تكون في مؤتمر هام بالنسبة لك، كل هذه مواقف تجعلك تشعر بالحرج، ولذلك نحن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تنظيف الأسنان باستخدام الليمون:
المكونات:
- ربع كوب من عصير الليمون.
- فرشاة أسنان.
ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة الاستخدام:
- يمكن وضع كمية مناسبة من عصير الليمون في الفم، وبعد ذلك يستخدم كمضمضة للفم ثلاث مرات في اليوم.
- توجد طريقة أخرى وهي، أن تأخذ القليل من البيكربونات الصوديوم ويتم العجن باستخدام عصير الليمون، وبعد ذلك يتم دعك الأسنان.
- يمكن استخدام هذه الوصفة مرة في الصباح ومرة في المساء.
استخدام زيت الزيتون في تبييض الأسنان في البيت
زيت الزيتون له فوائد لا حصر لها، حيث يستخدم في الكثير من الوصفات التجميلية الطبيعية للجسم والوجه، والآن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة الاستخدام؛
المكونات هي:
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- فرشاة أسنان.
طريقة الاستخدام:
- يتم استخدام زيت الزيتون كعمل مضمضة مرة واحدة في اليوم، لأنه ينتج مواد طبيعية يساعد في إزالة الجير والاصفرار المتراكم على الأسنان.
- كما يمكن وضع فرشاة الأسنان في زيت الزيتون وبعد ذلك يجب دعك الأسنان بها مرة في الصباح ومرة في المساء.
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