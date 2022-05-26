نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي ملكة جمال.. كريم الحلبة والخميرة المبهر لتسمين الوجه وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة في دقائق في المقال التالي
الحلبة لها فوائد عظيمة للجسم، كما تعد الخميرة من المواد الطبيعية التي لها تأثير إيجابي وفعال في جميع الوصفات التي تستخدم في علاج مشاكل البشرة والوجه أيضا، في مقالنا اليوم سوف نتحدث عن مشكلة محددة تواجه معظم الأشخاص، وعلى الخصوص النساء وهي مشكلة نفخ الخدود وتسمين الوجه بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد، ونحن سوف نقدم لكم كريم الحلبة والخميرة للتخلص من كل هذه المشاكل، بالإضافة إلى أنه يعالج مشاكل أخرى في الوجه، لمعرفة المزيد عن مكونات وطريقة تحضير الكريم يجب عليكم قراءة ومتابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحضير كريم الخميرة والحلبة لعلاج مشاكل البشرة
جميع النساء يرغبن في حل جميع مشاكل الوجه بأي طريقة غير الطرق التي تدخل في مكوناتها مواد كيميائية تضر بالبشرة، وبالفعل معظم مستحضرات التجميل والأدوية التي تعالج البشرة، تحتوي على مواد كيميائية تؤثر بالسلب على البشرة، لأنه لا يوجد أفضل من المواد الطبيعية لأنها جميع مكوناته تساعد على نضارة البشرة وإشراقها، وتتلخص المكونات في:
- ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة ناعم جدا.
- ملعقة من الخميرة الطازجة.
- نصف ملعقة من ماء ورد.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة الرائع لعلاج مشاكل البشرة
بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة ويتناولون أدوية تحتوي على كرتزون، ويؤثر هذا الدواء عليهم ويعمل على نفخ الخدود وتسمين الوجه، مما يجعل شكل الوجه غير طبيعي، ولكن بعد استخدام هذا الكريم السحري، سيعد لوجهك النضارة والحيوية مرة أخرى، وخطوات تحضير واستخدام الكريم كالآتي:
- نحضر طبق بلاستيك ونضع جميع المكونات مع بعضها البعض.ي
- تم التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم وضع الكريم في علبة محكمة الغلق.
- نأخذ كمية مناسبة من الكريم ونقوم بفرده على الوجه.
يتم وضع الكريم مرتين في اليوم في الصباح والمساء.
- يجب تنظيف البشرة قبل وضع الكريم مباشرة.
يمكن غسل الوجه بعد وضع الكريم بساعتين.
- نلاحظ بعد مرور أسبوعين من استخدام الكريم أنه يوجد فارق واضح في البشرة.
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