نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون النشا الرهيب لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله كالحرير من أول مرة في المقال التالي
يعد الشعر الخشن مشكلة من ضمن المشكلات الكبيرة والمزعجة والتي تواجه الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو السيدات والكبار أو الصغار، فمن المعروف أن الشعر يعتبر زينة بالنسبة لأي إمرأة يمكنها أن تتحلى به لذلك نجد دائما أن المرأة أو الفتاة التي تتمتع بشعر ناعم فإنها تشعر بالثقة في نفسها وغير ذلك فيكون مصدر لسعادتها، وأن الشعر الخشن فهو يجعل المرأة تشعر بالإنزعاج والخجل وعدم الثقة فترغب في الحصول على الحل المناسب لتنعيمه.
ولكن بطريقة صحية وطبيعية لا تضر الشعر، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن نحصل علي شعر ناعم وفي نفس الوقت يكون طويل فيمكننا أن نستخدم مكواة الشعر، فهي تساعد بشكل كبير على فرد الشعر الخشن وفي خلال عدة دقائق ولكن بعد عدة ساعات فيعود الشعر خشن وغير كل هذا فأن مكواة الشعر تدهوره وتتلفه فيصبح الشعر أكثر خشونة، ولكي نقوم بتنعيم وفرد الشعر بكل سهولة يمكننا أن نستخدم خلطة طبيعية وهي خلطة النشا حيث أن هذه الخلطة تعمل على فرد الشعر بطريقة سهلة جدا وسريعة وبدون أن تضره.
مكونات خلطة النشا لتنعيم الشعر
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.
طريقة عمل خلطة النشا لتنعيم الشعر
- نحضر إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا وملعقتان كبيرتان من زيت السمسم و وقومي بخلط كل المكونات مع بعض.
- ثم قومي بتمشيط الشعر قبل وضع هذه الخلطة ويتم وضعها وتوزيعها جيدا من الجذور وحتى أن نصل إلى الأطراف ثم يتم وضع قبعة أو بونيه على الشعر.
- ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم المناسب لنوع شعرك ويمكننا أن نكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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