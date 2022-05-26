نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار لتبييض وتفتيح البشرة عشر درجات من اول استعمال ستذهلي من النتيجة لن تصدقي ماهو في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرًا ما تسمع عن مشروبات عرق السوس ، التي طعمها حلو وعادة ما يتم تحضيرها أثناء التنقل خلال شهر رمضان ، لكن هل سمعت عن فوائد عرق السوس للبشرة ، لأن العرقسوس يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة بشكل خاص لصحة البشرة ، وعرق السوس هو نبات متجذر له العديد من الخصائص التي تجعله يحتل مكانة عالية في عالم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ، ومع هذا المقال سوف نعرض لك فوائد عرق السوس وأفضل الوصفات للعناية بالبشرة.

خلطة العرقسوس واالقهوة لتبييض البشرة عشر درجات

مكونات خلطة العرقسوس والقهوة لتبييض البشرة :

ملعقة عرقسوس

ملعقة قهوة

قليل من الماء

طريقة تحضير خلطة العرقسوس والقهوة للبشرة:

نقوم بمزج المكونات السابقة سويا حتى تحصلي على قوام مناسب لوضعه على البشرة ، ثم نقوم بوضع الماسك على بشرتك مدة ثلث ساعة او اكثر حتى يجف ثم قومي بغسل البشرة جيدا بماء بارد وستلاحظى الفرق

خلطة العرقسوس والحليب لتبييض البشرة

المكونات :

اربع ملاعق من العرقسوس

ملعقتين من زيت الزيتون

اربع ملاعق من الحليب

ماء دافئ

طريقة التحضير :

نمزج المكونات سويا حتى نحصل على عجينة سهلة الفرد على البشرة ، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة مدة نصف ساعة ثم يغسل البشرة جيدا

خلطة العرقسوس والالوفيرا لترطيب البشرة وشد التجاعيد

المكونات :

ثلاث ملاعق العرقسوس

ملعقتين من الالوفيرا

طريقة استعمال الوصفة وتحضيرها :

قومي بخلط المكونات سويا ثم نقوم بترك الماسك على البشرة مدة نصف ساعة ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر للحصول على افضل النتائج يجب الاستمرارية على هذه الوصفات كما انها امنه على البشرة ولا تسبب اي اضرار على الجلد .

فوائد العرقسوس للبشرة :