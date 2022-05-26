سحر مفعول الشبه لتبييض وتفتيح تحت الإبط وازاله رائحة العرق نهائيا من أول أستخدام

من أكثر المناطق التي توجد بالجسم وتكون شديدة السواد هي منطقة تحت الإبط حيث أن اللون الغامق الذي يوجد بها يكون مصدر لإزعاج كل السيدات وأيضا يسبب لها إحراج، لذلك ترغب في تبييض الإبط ويكون لونه مثل لون بشرة الجسم وكذلك توجد مناطق أخرى بالجسم وتكون شديدة السواد ومنها هي منطقة البيكيني والركب والأكواع، فكل منطقة منهم تكون بهذا اللون الغامق المزعج والغير مرغوب فيه حيث توجد أسباب وعوامل كثيرة يكون لها دور في إسمرار هذه المناطق وبالنسبة لمنطقة الإبط

فهي تكون غالبا بهذا اللون عند أغلبية الفتيات نتيجة إستخدام مزيلات العرق الغير مناسبة والتي تحتوي علي مواد كيميائية وكذلك ممكن أن هذا المزيل يستخدم لأكثر من شخص وهذا الشيء غير صحيح، وكذلك تكون شديدة السواد أحيانا عند الأشخاص الذين يعانون من الزيادة في الوزن نتيجة الإحتكاك الذي يحدث بالجلد فيكون باللون الأسود وهذا الأمر يحدث في منطقة البيكيني، ومن ضمن العوامل أيضا التي تكون وراء إسمرار الإبط هي إستعمال الأدوات الغير مناسبة لإزالة الشعر

مكونات خلطة الشبه لتبييض الإبط

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الشبه المطحونة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الشبه لتبييض الإبط