مش هتشتريه تاني.. بكوب دقيق اعملي شيبسي الدوريتوس المقرمش في 10 دقائق بنفس الطعم الجاهز !

يعشق الكثير منا شيبسي دورويتوس ونقوم بشرائه بكميات كبيرة وذلك لطعمه اللذيذ والمقرمش إلى جانب أنه يوجد منه الكثير من الأطعمة مثل الجبنة والشطة والفلفل الحلو والكباب ونجد أن ربات المنازل تحرص دائما على سلامة عائلتها لذلك قامت الكثير منهن بالبحث عن طريقة عمل شيبسي دوريتوس في المنزل بدلا من شراء كميات كبيرة منه وتناوله منا يؤدي إلى الضرر بصحة اسرتها وجلب الأمراض وذلك لمثرة المواد الحافظة الموجودة بتلك الأكياس واستطعنا الوصول إلى وصفة سهلة يمكن عن طريقها تحضير شيبسي دوريتوس وتتكون من مكونات معروفة لدينا وتتوفر في جميع منازلنا وسوف نوضح لكم وصفة تحضير شيبسي دوريتوس من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير وصفة شيبسي دوريتوس المنزلية

يتكون الشيبسي بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح لكم تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

٢ ملعقة دقيق.

زعتر.

بابريكا.

ماء حسب الطلب.

ملح.

سكر.

بيكنج بودر.

كركم.

طريقة تحضير الشيبسي

عندما نقوم بتحضير الشيبسي نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الدقيق مع الزعتر، البابريكا، وجميع المكونات التي لدينا ماعدا الماء ونقوم بتقليب المكونات حتى تتجانس.

نحضر الماء ونقوم بوضعه بالتدريج على المكونات السابقة حتى نحصل على قوام متماسك وطري.

نترك العجينة ترتاح بعض الوقت ونقوم بتشكيلها على شكل دوائر رقيقة.

نخضر طاسة غير لاصقة ونضعها على نار هادئة ونضع بها الشيبسي وعندما يجف نقلبه على الجانب الأخر.

نأخذ دوائر الشيبسى ونقطع منها الزوائد ونشكلها على شكل مثلث.

نحضر طاسة أخرى ونضع بها الزيت ونضعها على النار حتى يسخن تماما ثم نحمر بها الشيبسي.

نخرج الشيبسي على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد الذي بها.

في حالة حب الشيبسي الحار يمكن أضافة الشطة إلى المكونات السابقة.

وبذلك استطعنا أن نحضر الشيبسي بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى شرائه وتناوله من السوبر ماركت الذي يسبب الكثير من الأمراض والسرطانات وضعف عضلة القلب والتأثير على المخ.

حتي تحصلي على عجينة متماسكة وطرية يحب أن تقومي باستخدم أحدي الطرق التي قمنا بذكرها للحصول علي عجينة سليمة بدون ابي تكليف أو مجهود فقط استخدمي هذه الطريقة التي قمت بذكرها تساعدك في عمل عجينة الدوريتوس مثل الجاهز تماما بدون اي تكاليف ويجب أن تقومي جيداً باختيار الخميرة لأنها اساس الحصول على عجينة متماسكة وطرية والمطاعم حني لا تقومي بشراء هذه العجينة مره أخري وبعده الطريقة تكون عجينة ابن