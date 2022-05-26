حلاوتها زايدة.. كيكة البسكويت الباردة بدون فرن ولا بيض في 10 دقائق بطعم جنان اتحداكي هتعمليها حااالا

يعشقها الكثير منا الكيك وذلك لأنها تتكون من مكونات سهلة ومغذية من البيض والحليب وتكون تلك العناصر مليئة بالكالسيوم والفيتامينات ونجد أيضا الأطفال الصغار يعشقون تناول الكيك لذلك تحرص الكثير من الأمهات إلى عمله لهم وذلك لتقديم قيمة غذائية لهم عن طريق الكيك وتبحث ربات المنازل دائما إلى عمل الحلويات المختلفة فتم تواجد وصفة كيك البسكويت وتكون من أشهى أنواع الكيك التي يمكن تذوقها حيث تجمع بين الكيك والبسكويت معا ويتم عملها بدون فرن مما يدل على سهولة تحضيرها وتتكون أيضا من عدة مكونات سهلة وصحية وتحضر في عشر دقائق فقط لذلك سوف نوضح لكم المكونات اللازمة لعملها وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة كيك البسكويت على البارد

يتم عمل كيك البسكويت بعدة مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل ولا تحتاج إلى أي مكونات معقدة ولا إلى مكونات تحتاج إلى فرن لذلك سوف نوضح المكونات الخاصة بها من خلال النقاط التالية..

٥ بكيت بسكويت سادة.

٥ كوب حليب.

كوب دقيق.

كوب كاكاو.

كوب جوز هند.

فانيليا.

٢ ملعقة زبدة.

مكسرات.

صوص شكولاتة.

طريقة تحضير كيك البسكويت

تحضر تلك الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضيرها نتعرف الآن على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء نضع به الحليب والدقيق ونضعه على النار ونقوم بالتقليب ثم نضع الكاكاو وجوز الهند مع التقليب المكونات حتى لا يحدث أي تكتلات.

ونضع الفانيليا والزبدة ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ونحصل على قوام كريمي.

نحضر صينية ونضع بها طبقة من البسكويت السادة وعليها طبقة من الكيك ثم نضع المكسرات وصوص الشكولاتة.

نكرر الخلطة مرة اخرى ونضع البسكويت مرة ثانية وعليه خليط الكيك ثم المكسرات وصوص الشكولاتة.

عند امتلاء الصينية يتم وضعها في الثلاجة حتى تتماسك ثم نخرجها ونقوم بتقطيعها وتقديمها لجميع أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.

وبذلك استطعنا أن نحضر الكيك بخطوات سهلة وسريعة وبدون بيض أو فرن لذلك على جميع ربات المنازل أن يقوموا بتجريبها على الفور.

اسرار نجاح الكيك

يكمن جعل الكيك هشة واسفنجية وعالية باستخدام أضافة مكون عبقري هام جدا الكيك وهذا المكون هو ملعقة من البكينج بودر أو ملعقة من زيت الخميرة حيث إضافة الملعقة السحرية يعمل على جعل الكيك هش وعالي جدا بدون أي تكاليف أو مجهود استخدمي هذه الطريقة لكي تحصلي على كيك ناضج وقولي وداعاً لفشل الكيك في المنزل بعد اليوم كما يجب أن تقومي بأختبار الخميرة جيدا حتي تحصلي على كيك ناجح وطري