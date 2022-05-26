خلطة كريم البانثينول والنشا القويه لتبييض البشرة وشد التجاعيد هترجعك 20 سنة وراء

تبييض البشرة من أكثر الأمور الهامة في حياة كل فتاة فهي دائما تسعى في الحصول على الأشياء التي تساعد بشكل كبير على تبييض الوجه ولكن لا تضر البشرة، حيث نجد الكثير من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وبكل سهولة وتظهر نتيجتها في وقت سريع جدا وأنها تعطينا بشرة صافية بيضاء موحدة اللون، ولكن بعد مرور فترة من الوقت سوف نلاحظ ظهور بعض المشاكل على الوجه بسبب إحتواء معظم كريمات التفتيح على مواد كيميائية غير صالحة للإستخدام وبالتحديد على الوجه لأن الجلد يكون حساس جدا، ولكن توجد كريمات معينة يمكن أن نستخدمها لتبييض الوجه ولكن لابد من خلط هذه الكريمات مع مكونات طبيعية موجودة في المنزل، ومن أنواع كريمات التفتيح المفيدة والتي لا تضر البشرة هو كريم جليسوليد وكريم بانثينول ولكن يتم تقديم الخلطة السحرية والقوية من خلال هذا المقال وبإستخدام كريم بانثينول، فهذا الكريم من أقوى الكريمات التي تكون متوافرة في جميع الأسواق وأنه لا يسبب أي ضرر على الجلد سواء يمكن إستخدامه.

مكونات كريم النشا والبانثينول لتبييض البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم البانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

طريقة عمل كريم النشا والبانثينول لتبييض البشرة