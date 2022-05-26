وصفة باذنجان بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة صحية وشهية ولذيذة

وصفة باذنجان ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة شكشوكة الباذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة باذنجان

تتكون وصفة باذنجان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

600 جم باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح طوليا.

ملعقة كبيرة من الشبت مفروم ناعم.

حبة طماطم كبيرة مقطعة شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

نعناع.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كوب بازلاء.

150 جم شرائح جبنة موزاريلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه شرائح الباذنجان والملح ونقلبهم جيدا.

ثم نغمر شرائح الباذنجان بالماء ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نصفي شرائح الباذنجان من الماء، ونجففها جيدا.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم ندهنها بالزيت.

ثم نرص فيها شرائح الباذنجان (مع مراعاة دهنهم بزيت الزيتون ورش عليهم القليل من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والنعناع من الجهتين).

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 250 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصل والثوم والفلفل الأحمر ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف مكعبات البطاطس ونغطي المقلاة ونترك المكونات حتى تنضج.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والنعناع ونقلب قليلا.

ثم نضيف البازلاء ونقلب قليلا.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج البازلاء، ثم نرفع المقلاة من على النار ونضيف إلى الحشوة الشبت المفروم ناعم ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها طبقة من شرائح الباذنجان المشوي ونضع نصفها خارح الصينية.