طريقة عمل بسكويت اليانسون بقوام هش ومقرمش ذي الجاهز بالضبط

البسكويت بكل أنواعه من الوصفات اللذيذة والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة، ويعتبر بسكويت اليانسون من بين طرقه المختلفة والذي يتمتع بطعم مختلف وجنان، فعادة ما يتم تقديمه في وجبة الإفطار مع الشاي، كما يمكن تحضيره للأطفال كنوع من الوجبات الخفيفة والبسيطة للغاية، يمكن تناولها في النادي والمدرسة وغيرها، ومن أهم ما يتميز به بسكويت اليانسون سهولة تحضيره ومكوناته الغير مكلفة والتي تتناسب مع أي شخص وغالباً التي تكون متوفرة في أي مطبخ، وسوف نوافيكم في هذا المقال الآن طريقة عمل بسكويت اليانسون.

طريقة عمل بسكويت اليانسون

بسكويت اليانسون يعتبر من الوصفات سهلة التحضير، كما أنها من الوصفات المفيدة جداً نظراً لاحتوائه على اليانسون المفيد جداً، ويمكن الاستعانة به في وجبة الإفطار بدلاً من الأطعمة المعتاد عليها يومياً وتتسبب في الملل، وتبحث ربات البيوت على طرق مختلفة لتقديمها للعائلة في الإفطار، ولم تجد أفضل من بسكويت اليانسون المتميز بقوامه الهش والمقرمش.

المكونات:

اثنان كوب من السكر المطحون.

كيلو دقيق أبيض.

كيس بكينج بودر.

كيس فانيليا.

5 حبات بيض.

نصف كوب لبن كامل الدسم

كوب من السمن.

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة يانسون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء مناسب ونفرع فيه الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا والملح، ونقلب المكونات حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

نضيف مقدار السكر المطحون ونستمر في التقليب من خلال المضرب الكهربائي.

ننزل بمقدار السمن واللبن والبيض ونقوم بتشغيل المضرب ونخفق، ونستمر في الخفق مدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتجانس كمل المكونات، ثم نضيف اليانسون ونقلب.

نقوم بوضع العجينة بعد ذلك في الماكينة الخاصة بالبسكويت، ونقوم بتقطيعها على الشكل المرغوب فيه.

نحضر صاج الفرن ونقوم برص البسكويت فيه، ونخبزه في فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى ينضج تماماً.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم بالهناء والشفاء مع الشاي في الصباح أو أي وقت.

ملحوظة: يمكن إضافة البيض لبسكويت اليانسون، أو يمكن الاستغناء عنه فالنتيجة ستكون بنفس الطعم أيضاً.