مش هتشتري الموتزاريلا تاني.. ب 10 جنية بس طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت احلي واوفر من الجاهز

الجبنة الموتزاريلا من أشهر أنواع الجبن التى تستخدم في تزيين الأكلات، كالبيتزا وجميع أنواع المكرونة، كما تستخدم في العديد من الاكلات التى تضيف لها شكل مميز، حيث يوجد الكثير منا من عشات الأكلات التى توجد بها مطة مثل البيتزا، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل دون الحاجة إلى شراؤها من الخارج بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق، وسعرها لا يناسب الكثير من الفئات، لذلك سنقدم لكم طريقة عملها بمكونات ذات تكلفة بسيطة.

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل بمكونات بسيطة

كما ذكرنا أن الجبنة الموتزاريلا يتم عملها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أن الجبنة الموتزاريلا يمكنك الاحتفاظ بها بسهولة في الثلاجة أو الفريزر، ولكن توجد بعض النصائح التى يجب عليك اتباعها حتى تحصل على نتيجة جيدة، اليك المكونات:

لتر من اللبن الحليب.

30 مل من عصير الليمون.

60 مل من الخل الأبيض.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا

ولعمل الجبنة الموزاريلا تكون الخطوات كالتالي: