نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الموتزاريلا تاني.. ب 10 جنية بس طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت احلي واوفر من الجاهز في المقال التالي
الجبنة الموتزاريلا من أشهر أنواع الجبن التى تستخدم في تزيين الأكلات، كالبيتزا وجميع أنواع المكرونة، كما تستخدم في العديد من الاكلات التى تضيف لها شكل مميز، حيث يوجد الكثير منا من عشات الأكلات التى توجد بها مطة مثل البيتزا، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل دون الحاجة إلى شراؤها من الخارج بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق، وسعرها لا يناسب الكثير من الفئات، لذلك سنقدم لكم طريقة عملها بمكونات ذات تكلفة بسيطة.
مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل بمكونات بسيطة
كما ذكرنا أن الجبنة الموتزاريلا يتم عملها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أن الجبنة الموتزاريلا يمكنك الاحتفاظ بها بسهولة في الثلاجة أو الفريزر، ولكن توجد بعض النصائح التى يجب عليك اتباعها حتى تحصل على نتيجة جيدة، اليك المكونات:
- لتر من اللبن الحليب.
- 30 مل من عصير الليمون.
- 60 مل من الخل الأبيض.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا
ولعمل الجبنة الموزاريلا تكون الخطوات كالتالي:
- نقوم بوضع اللبن في إناء على النار.
- ثم نقوم بإضافة الخل والليمون إلى اللبن.
- حيث أنه لا بد أن نقوم بالتقليب الجيد أثناء وجود الخليط على النار.
- نقوم بوضع حاجز من المعدن بين النار وبين الإناء، مع التقليب المستمر.
- حتى يظهر خيط ابيض يدل على بدء تكوين الجبنة.
- كما أن الخطوة التالية هي أن نستمر في التقليب حتى يبدأ ظهور كتل من اللبن.
- نقوم بوضع الجبن في جانب الإناء، حتى تصبح مطاطة، نكرر الخطوة السابقة.
- بعد أن تتشكل قطعة كبيرة من الجبنة، نقوم بإخراجها.
- نقوم بعصر الجبنة حتى تخرج الماء بداخلها.
- نقوم بوضع الجبنة في الفريزر حتى تتماسك جيدا.
- بعد ذلك نقوم ببشرها إذا احتجنا لوضعهم على البيتزا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتري الموتزاريلا تاني.. ب 10 جنية بس طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت احلي واوفر من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.