اصنعي كرات البسكويت بجوز الهند بقوام رائع من ألذ أنواع الحلويات

كرات البسكويت بجوز الهند ، من أنواع الحلويات الرائعة والمميزة يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة وبسيطة جداً، فعي عبارة عن كرات صغيرة من البسكوت يتم تسويتها داخل الفرن ثم يتم تغطيتها بطبقة من الشوكولاتة وجوز الهند أو يمكننا استخدام أي نوع أخر من المكسرات، فهي لذيذة وشهية يمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة فهي مناسبة جداً للضيوف فهي تمتاز بشكل رائع وجميل جداً، ولا تحتاج سوى دقائق معدودة لتجهيزها فهي من الحلويات السهلة والبسيطة ولا تحتاج إلي أي وقت أو مجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البسكويت بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كرات البسكويت بجوز الهند بالمنزل

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

للتزين

300 جرام من الشوكولاتة أو المربى.

جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات البسكويت بجوز الهند بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة البيض، ثم نضيف الفانيليا ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي. ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق، حتي تتجانس المكونات معاً ويذوب السكر. نضيف الزيت ونستمر في الخفق، حتي يصبح الخليط هش ومتجانس ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر. ثم يضاف الدقيق تدريجياً على ثلاثة مرات وفي كل مرة نقلب بالملعقة حتي يختفي الدقيق. في المرة الأخيرة من إضافة الدقيق نقوم بعجن المكونات باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجينة وتركها ترتاح لمدة عشر دقائق قبل التشكيل.

طريقة تشكيل العجينة