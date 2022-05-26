طريقة كيكة الحلة بدون فرن بمقادير اقتصادية جداً جربيها وهتعجب الكل

طريقة كيكة الحلة بدون فرن، أصبحت في الفترة الأخيرة كيكة الحلة هي تتصدر كافة محركات البحث من قبل ربات البيوت، فنظراً لتعلق الكثيرون بالكيكة وهي من الوصفات التي يقبل الجميع عليها، وتعتبر هي من الوصفات السهلة والبسيطة والتي ترغب ربات البيوت في إعدادها بشكل مستمر، لذلك تبحث عن طريقة سهلة جدا لعمل الكيكة، وطريقة كيكة الحلة هي الأسهل والتي لا تحتاج للفرن ومكوناتها اقتصادية، ونوافيكم في هذا المقال طريقة كيكة الحلة دون فرن.

كيكة الحلة السهلة

الكيكة تعتبر من أشهر أنواع المخبوزات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والجميع يقبلون على تناولها باستمرار، فهي عادة تقدم في وجبة الإفطار مع كوب الشاي، كما يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، مثل الأعياد والأعياد الميلاد وغيرها، وهي سهلة التحضير للغاية ولا تحتاج لوقت كبير ولا مجهود.

المكونات:

نصف كوب الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب من الحليب.

3 بيضات.

2 كوب دقيق أبيض منخول.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

3 ملاعق كاكاو.

ذرة ملح.

طريقة التحضير:

نحضر حلة مناسبة ومتوسطة الحجم، وتدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق، وتترك جانباً.

في وعاء عميق نقوم بوضع البيض مع السكر والفانيليا، ونقلب المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يتكون خليط كريمي.

نضيف الملح والزيت واللبن، مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج كل المكونات معاً.

في وعاء أخر نضع الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو، ونقلب المكونات جيداً ونضيف المكونات السائلة تدريجياً ونقلبهما.

نضع الخليط في الحلة، ونرفعها على نار البوتاجاز، ونقوم بتغطية الحلة من خلال فوطة نظيفة، ثم نضع عليها الغطاء الخاص بالحلة.

تترك الكيكة على نار متوسطة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماماً.

نقوم بعمل اختبار للكيكة للتأكد من نضجها من خلال غرز خلة أسنان فيها.

بعد أن نتأكد من النضج نقوم بتزين الكيكة من خلال صوص الشوكولاتة.

تقطع الكيكة بالطريقة المعتاد عليها، وتقدم بالهناء والشفاء.

ملحوظة مهمة: من سر نجاح أي كيكة لابد من نخل الدقيق جيداً للتخلص من أي شوائب به، بالإضافة إلى أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة.