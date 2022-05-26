نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الطحينة والنشا سحر للبشرة يغذي ويفتح ويرطب ويعالج التجاعيد والهالات السوداء من اول استعمال في المقال التالي

تستخدم الطحينة في أنواع كثيرة من الطعام وهي تعطي طعم مختلف وجذاب وتساعد على فتح الشهية خاصة إذا تم تقديمها مع المشاوي، وعلى الرغم من ذلك يوجد فوائد أخرى للطحينة ومن أهمها علاج بعض المشاكل الصحية وخاصة التهاب اللثة والتقرحات وتساعد أيضا على تفتيح البشرة واليوم نقدم لكم مجموعة مختلفة من ماسكات الطحينة للبشرة فتابعونا. ماسك الطحينة لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة لبن.

5 قطرات من عصير الليمون.

5 قطرات من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط النشا مع ماء الورد وعصير الليمون وأيضا زيت اللوز ثم نضيف الطحينة مع الحليب وعندما نحصل على القوام المناسب. يوزع الماسك على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وندهن كريم مرطب وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت بيضاء. يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وترطيبها وتغذية البشرة بعمق. ماسك الطحينة والعسل للبشرة المكونات: ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من النشا أو دقيق الحمص.

3 ملاعق لبن.

3 ملاعق ماء.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي ثم يوزع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة. ثم يغسل بالماء والغسول هذا الماسك يكرر 3 مرات في الأسبوع لكي تصبح البشرة ناصعة البياض. يساعد الليمون على تفتيح البشرة لاحتوائه على فيتامين c أما الطحينة يوجد بها مضادات أكسدة وفيتامينات هامة للبشرة وبالتالي تحميها من الشيخوخة وظهور التجاعيد. ماسك الطحينة والزبادي للبشرة المكونات: 2 ملعقة من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من البطاطس المهروسة.

2 ملعقة من الدقيق.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نضع جميع المكونات في وعاء كبير ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى تتكون عجينة متماسكة ثم توضع على البشرة. نترك المزيج لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء هذا الماسك يزيل بقع الكلف ويقوم بتنظيف البشرة من الداخل وبالتالي يجعلها بيضاء. ينصح بتكرار الماسك مرة واحدة أسبوعيا لكي تصبح البشرة خالية من التجاعيد وتبدو مثل بشرة الأطفال. عمر شويل - جدة ماسك الطحينة والنشا سحر للبشرة يغذي ويفتح ويرطب ويعالج التجاعيد والهالات السوداء من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الطحينة والنشا سحر للبشرة يغذي ويفتح ويرطب ويعالج التجاعيد والهالات السوداء من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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