نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين لتطويل وتكثيف الرموش في 3 أيام لن تصدقي النتيجة من أول استعمال في المقال التالي

تعتبر الرموش من أكثر الأشياء التي تجعل الفتاة جذابة وملفتة للأنظار فهي الوحيدة التي تظهر جمال العيون، فكلما تكون الرموش كثيفة وطويلة تكون العيون جذابة أكثر لذلك الفتيات الذين يعانون من الرموش القصيرة والخفيفة يقومون بإستخدام مستحضرات التجميل، ومن أمثلة هذه المستحضرات هي إستعمال الماسكرا حيث أنها تساعد على تطويل وتكثيف الرموش بشكل جذاب ونجد عدد من الفتيات يفضلون تركيب الرموش الصناعية، فأن إستخدام الماسكرا تعد من أكثر الإستخدامات الضارة على الرموش فهي تعمل على تساقط شعر الرموش وتجعلها خفيفة، وغير ذلك فأن عند غسل العيون بالماء فتعود الرموش كما كانت فتختفي تأثير الماسكرا وأما بالنسبة لتركيب الرموش الصناعية فهي يتم وضعها لعدة ساعات أو لعدة أيام وبعد هذه المدة لابد من إزالتها حتى لا تضر العين، لذلك من الضروري أن نقوم بعلاج الرموش الخفيفة ونجعلها كثيفة وطويلة وهذا لن يتم بإستخدام مستحضرات التجميل ولكن يتم بإستخدام الخلطات الطبيعية. خلطة الفازلين لتكثيف الرموش المكونات ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين لتكثيف الرموش نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الخروع.

ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ونقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على مزيج متجانس ثم نحضر فرشاة ماسكرا ونضعها في هذه الخلطة.

ويتم تمشيط الرموش بإستخدامها ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا أو من الممكن أن نضعها قبل النوم مباشرة ونتركها لمدة ليلة كاملة.

وعند إزالة هذه الخلطة من على الرموش نقوم بغسلها بإستخدام الماء الفاتر ويمكننا أن نستخدم هذه الخلطة لتكثيف الحواجب أيضا ولابد من تكرار خلطة الفازلين مرة واحدة يوميا. عمر شويل - جدة وصفة الفازلين لتطويل وتكثيف الرموش في 3 أيام لن تصدقي النتيجة من أول استعمال - ثقفني

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