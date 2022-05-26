بكوب زبادي اصنعي البسبوسة المرملة بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني

البسبوسة المرملة ، حلوى جميلة وللذيذة يقبل على تناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، فهي تمتلك قوام مرمل وجميل يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وتتميز بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة وشكلها الجميل، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل البسبوسة المرملة بطعم حكاية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من سميد البسبوسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من الحليب.

٢ كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحصل بولة متوسطة ونضع بها السميد، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة السمنة ونقلب برفق حتى تختفي تماماً، ثم نقوم بإضافة الزبادي ونقلب الخليط باستمرار. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة ثقيلة القوام، ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمنة. نقوم بتفريغ الخليط في الصينية ونقوم بتوزيعه جيداً، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات البارد مباشرة، ثم نغطي الصينية بكيس نايلون ونتركها لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك نقوم بتقطيع صينية البسبوسة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها، ثم نرص قطع البسبوسة على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل صينية البسبوسة المرملة

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل بسبوسة نجاحه بالمنزل وهى كما يلي:-

يفضل تقليب المكونات الجافة مع بعض.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية.

يفضل وضع البيكنج بودر على الخليط قبل وضع المواد السائلة.

يفضل أن يكون الشربات بارد وثقيل القوام.

كما يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط.

دهن الصينية بمادة دهنية حتى لا يلتصق الخليط.

طريقة عمل شربات البسبوسة