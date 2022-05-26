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صينية البطاطس مع الدجاج وصفة مصرية محببة تقريبًا للجميع ولا تخلو سفرة منها على الأقل كل أسبوع أو أسبوعين مرة، والبطاطس في الفرن تقدم بطرق عديدة مع اللحم أو اللحم المفروم أو حتى مع خضروات بدون لحوم، ولكن وصفة اليوم هي الأشهر والتي تقدم فيها البطاطس مع قطع الدجاج وسنعرض لكم كل ما يتعلق بإعداد هذه الوصفة الجميلة. مقادير وصفة البطاطس دجاجة كاملة.

كيلو ونصف الكيلو من البطاطس.

حوالي 5 ثمرات من الطماطم.

4 حبات من البصل.

ثمرة فلفل أخضر أو حار حسب التفضيل الشخصي.

2 ملعقة من معجون صلصة الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج في البداية نقوم بتجهيز الدجاج، قطع الدجاجة إلى 4 أجزاء أو إلى 8 أجزاء حسب الرغبة وحسب عدد أفراد الأسرة.

بعد غسل الدجاج جيدًا ادهن قطع الدجاج بملعقة من الطحينة حتى تتخلص من أي روائح غير مستحبة.

تقطع الطماطم وحبة من البصل والفلفل الأخضر وتوضع كل المكونات هذه في الكبة ومعها الملح والفلفل الأسود والسكر وتضرب حتى الحصول على قوام مناسب سائل بعض الشيء.

نقوم ببشر 2 حبة من البصل ونخلط معها ملح وفلفل أسود وكمون مطحون وبابريكا.

بعد خلط البصل جيدًا في التوابل نضع فيها قطع الدجاج وندعكها جيدًا ونتركها تأخذ الطعم قليلًا.

نضع ملعقة من الزبدة في إناء على النار وتوضع فيه قطع الدجاج المتبلة بعد تنظيفها من البصل وتقلب من كافة النواحي حتى تحصل على لون ثم ترفع قطع الدجاج.

ثم تقطع البطاطس على شكل حلقات وتوضع في نفس الإناء بعد الدجاج لتأخذ لون خفيف جدًا.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع بها البصل المتبل وفوقه البطاطس بعد تشويحها وفوق البطاطس نضع خليط الخضروات الذي سبق إعداده في الكبة.

وأخيرًا توضع قطع الدجاج وتوضع الصينية على النار حتى الغليان.

بعد ذلك توضع صينية البطاطس بالدجاج في الفرن حتى تمام النضج.

ثم تخرج من الفرن وتقدم عادةً مع أرز أبيض أو أرز بالشعرية. عمر شويل - جدة صينية البطاطس بالدجاج في الفرن بطريقة مصرية أصلية - ثقفني

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