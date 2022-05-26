نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ2 كوب دقيق.. جاتوه المحلات الفاخر هش وخفيف بنفس الطعم الجاهز باقل المكونات في المقال التالي

طريقة عمل الجاتوه في المنزل، يعد الجاتوه هو من ألذ الحلويات التي نقوم بشراءها خاصة في الخطوبات والمناسبات وأعياد الميلاد وهو متوفر في كل المحلات والمخابز، ولكن يمكنك تحضير كل أنواع الجاتوهات في المنزل بدون أن تلجئي لشراءها من الخارج وبنفس الوصفات وبأكثر من حشوة وهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم ولكن يجب اتباع المقادير حتى لا يحدث خلل في هشاشة الكيك نفسه أو طعم الجاتوه. طريقة عمل الجاتوه في المنزل مكونات الوصفة:-

كوبان من الدقيق الأبيض.

سبع بيضات كبيرة.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب كبير من القطر.

رشة فانيلا. مكونات عمل الكريمة أربع أكواب كبيرة من الكريمة السائلة.

نصف كوب كبير من السكر البودرة. طريقة تحضير الجاتوه:- قومي بخلط السكر البودرة مع البيض وضعيهم بداخل الخلاط الكهربائي وبعد أن تخفقيه جيدًا قومي بتسخينه على نار هادئة أو ضعيه لعدة ثواني في الميكروويف.

ضعي الخليط في وعاء مناسب ثم قومي بإضافة الفانيلا واخفقيه بالمضرب اليدوي ثم قومي بتذويب الزبدة على النار وأضيفيه إلى الخليط.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق الأبيض بالتدريج مع التقليب والخفق بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تمتزج كل المكونات تمامًا.

صبي الخليط في صينية ويجب أن تكون الصينية مدهونة بالزبدة أو السمنة أو مرشوشة بالدقيق وقومي بوضعها داخل فرن ساخن درجة حرارته 180 درجة مئوية.

اتركي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن وبعد أن تقومي بتحضير الكريمة ابدئي في تزيين الجاتوه.

بعد أن تنضج الكيك قومي برفعها من الصينية وادهني سطحها بالكريمة الذي قمتي بتحضيرها ثم قومي بوضع الكيك في الفريزر.

أخرجي الصينية من الفرن وقومي بتقسيمها إلى أجزاء مثلثية ثم ابدئي في تقديمها. سر نجاح وصفة الكيك عند نخل الدقيق قومي بإضافته مع البيكنج باودر وانخليهم معًا قبل استخدامهم في الوصفة.

يمكنك عمل الجاتوه بدون ملح أو زيت نباتي.

أضيفي الدقيق على الكيك بشكل تدريجي حتى يساهم في جعل قوام الخليط كريمي. عمر شويل - جدة بـ2 كوب دقيق.. جاتوه المحلات الفاخر هش وخفيف بنفس الطعم الجاهز باقل المكونات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ2 كوب دقيق.. جاتوه المحلات الفاخر هش وخفيف بنفس الطعم الجاهز باقل المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.